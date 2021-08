We Wronkach doszło do spotkania dwóch drugoligowców, którzy do końca poprzedniego sezonu walczyli o utrzymanie się, obu ta sztuka się udała. Mecz rezerw Lecha Poznań ze Zniczem Pruszków w Pucharze Polski miał też szczególne znaczenia dla trenera Kolejorza Artura Węski, który wcześniej był szkoleniowcem pruszkowian.



Lech II Poznań - Znicz Pruszków 2-0. Gole dopiero w dogrywce

Przez 90 minut gry najlepsze okazje dla Lecha Poznań zmarnowali Igor Ławrynowicz i Tymoteusz Klupś. W drugiej połowie dogrywki impas przełamał Łukasz Spławski, nowy piłkarz rezerw Lecha, który przez poznańskich kibiców musi być kojarzony z wywalczeniem awansu do Ekstraklasy z Wartą. Wysoki napastnik strzałem z powietrza zdobył bramkę na 1-0. Wynik meczu na 2-0 w ostatniej akcji spotkania ustalił Damian Kołtański, po szarży Łukasza Norkowskiego.



Lech II Poznań - Znicz Pruszków 2-0

Gole: 1-0 Łukasz Spławski (116.), 2-0 Damian Kołtański (120.)

Lech II: Miłosz Mleczko - Arkadiusz Kaczmarek, Adrian Laskowski, Maksymilian Pingot, Jakub Malec - Tymoteusz Klupś (106. Damian Kołtański), Łukasz Norkowski, Igor Ławrynowicz (60. Patryk Gogół), Eryk Kryg (91. Artur Marciniak), Filip Wilak (60. Łukasz Szramowski) - Łukasz Spławski.

Znicz: Piotr Misztal - Marcin Bochenek, Igor Lewczuk, Martin Baran, Peter Drobňák, Krystian Pomorski - Gabor Grabowski, Lukáš Hrnčiar, Tymon Proczek, Dawid Barnowski - Mariusz Gabrych. Grali także: Dawid Słabosz, Bartłomiej Kręcichwost.

Żółte kartki: Spławski, Malec, Kaczmarek - Proczek, Grabowski, Słabosz, Kręcichwost.

Sędzia: Paweł Horożaniecki (Żary).

Puchar Polski - wyniki rundy wstępnej

Stal Rzeszów - Bytovia Bytów 4-1



Sokół Ostróda - Błekitni Stargard 4-2 (po dogrywce)



Hutnik Kraków - Olimpia Grudziądz 0-1



Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0-3



Pierwsza runda Pucharu Polski została zaplanowana na 22 września. Wezmą w niej udział zwycięzcy rundy wstępnej, 16 zwycięzców Pucharu Polski na szczeblu regionalnym, 16 zespołów PKO Ekstraklasy z sezonu 2020/2021, 18 zespołów I ligi z sezonu 2020/2021 oraz 9 zespołów II ligi z sezonu 2020/2021.

BN