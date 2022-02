Lech Poznań Lech Poznań wymienia murawę na stadionie. Źle się gra

Artur Sobiech był nawet z Lechem Poznań na zgrupowaniu w Turcji, ale został z niego odwołany do Polski, by przejść badania. Nie czuł się najlepiej po chorobie, więc przerwał treningi i do dzisiaj ma zajęcia indywidualne. Jego powrót na boisko na razie jest wykluczony, a trener Maciej Skorża wyraźnie powiedział, że nie będzie mógł z niego skorzystać nie tylko w meczu z Termalicą Nieciecza, ale i w kolejnych.

- Myślę, że w lutym Artura [Sobiecha] na boisku nie zobaczymy - stwierdził poznański szkoleniowiec. - No chyba, że pod koniec. Wiele tu zależy od niego.



Piłkarz ma już trzy miesiące przerwy w grze, gdyż po raz ostatni wystąpił w barwach Kolejorza w rozegranym 11 grudnia starciu z Radomiakiem Radom, zresztą przegranym przez lechitów 1-2. Jego brak to spory kłopot dla Lecha i trenera Skorży, jako że został im tylko jeden napastnik - Mikael Ishak plus junior Norbert Pacławski i ewentualnie sprowadzony zimą Dawid Kownacki, który jednak nie jest zdolny na razie do gry przez pełne 90 minut. - Na razie to 30 minut, niebawem powinno być 45 - wyjaśnia trener.





Lech Poznań - Termalica Nieciecza. Gdzie oglądać?

Reklama

Lech Poznań wciąż prowadzi w Ekstraklasie, ale po remisie z Cracovią w Krakowie ma tylko dwa punkty przewagi nad Pogonią Szczecin. Mecz Lech - Termalica Nieciecza odbędzie się w sobotę 12 lutego o godz. 20 na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.