Lech Poznań gra w europejskich pucharach po raz 22., ale dopiero po raz trzeci zdołał dotrwać do zmagań w nowym roku. Zwykle mówi się, że to "runda wiosenna", choć w wielu miejscach Europy, także i w Polsce, aura ma niewiele wspólnego z tą porą roku. Gdy Lech przy Bułgarskiej toczył boje w lutym z Udinese czy Bragą , padał śnieg. Tym razem w Poznaniu w czwartek wieczorem ma być dość "ciepło", nawet 7 stopni Celsjusza, ale przewidywane są opady deszczu . Czyli tak jak było w Norwegii, choć bez porywistego wiatru, który przeszkadzał w Bodø.

Trzecia szansa Lecha Poznań. Pierwsza z rewanżem przed swoimi kibicami

Teraz okazja jest jeszcze lepsza, bo z dalekiej północy Norwegii mistrz Polski przywiózł remis 0-0 , a po raz pierwszy na tym etapie rewanż zagra na swoim stadionie. Na dodatek może być pierwszym polskim klubem, który "wiosną" przejdzie rywala w pucharach. - Mówiłem o tym zawodnikom jeszcze w Bodø. To jest ważne nie tyle dla trenera, co dla piłkarzy, kibiców i klubu . Szuka się czegoś ciekawego, a historia ma w sobie takie ciekawostki. To może być motywacją - mówi trener Lecha John van den Brom .

Podkreśla jednak to, że wsparciem dla jego zawodników będzie doping tysięcy kibiców, którzy zjawią się na stadionie w Poznaniu. - Gramy u siebie, słyszę w klubie, że będzie 36, może 37 tysięcy kibiców. Pamiętamy te mecze z pucharów, ale nie powiem, że jutro będzie tak samo. Graliśmy jednak tutaj bardzo dobrze, mieliśmy jeden remis, resztę wygraliśmy. Jutro Bodø zagra przeciwko dwunastce, będzie to coś innego dla nich . Potrzebujemy tego wsparcia, wtedy możemy dać coś ekstra. Myślę o tym czwartku i dobrym wyniku - mówi van den Brom.

Jak zastąpić Radosława Murawskiego? Jeden zawodnik sam się z tego wykluczył

Poznaniacy muszą jednak znaleźć sposób na zastąpienie Radosława Murawskiego. Defensywny pomocnik pauzuje za żółte kartki, a jak ważna jest jego absencja, pokazał niedzielny mecz z Zagłębiem Lubin. Na pewno jego miejsca nie zajmie Nika Kwekweskiri, który był nieodpowiedzialny. - To duża strata, bo w obronie i organizacji gry nie mamy lepszego od niego. Niedziela pokazała już, co możemy zrobić w czwartek, druga połowa była wtedy lepsza - przyznaje trener Lecha, któremu radość sprawia to, że mecz odbędzie się na naturalnej trawie. A nie sztucznej, jak w Norwegii. - Na niej gra się inaczej, ciężko to porównać. Mamy dobre boisko, nową nawierzchnię, też szybką, ale dla mnie zupełnie inną. Bodø grało już w takich warunkach na Arsenalu czy PSV, widzieliśmy te spotkania. Chcieli mieć piłkę, próbowali wysokiego pressingu, nie chcieli się tylko bronić. Taki jest styl ich trenera i klubu, chcą grać po swojemu i nie ma znaczenia, czy to jest boisko sztuczne czy naturalne. Musimy znaleźć sposób - dodaje John van den Brom.