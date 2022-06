Do Lecha zgłosił się słynny trener. W CV wielkie drużyny i wybitni piłkarze

Maciej Skorża odszedł z Lecha Poznań zupełnie nieoczekiwanie, "z powodów osobistych, życiowych". Klub poinformował o tym 6 czerwca. Lech Poznań walczył o pozostanie trener, ale decyzja szkoleniowca w tym momencie była nieodwołalna. - Wierzymy, że nie mówimy trenerowi "żegnaj", a "do zobaczenia" - stwierdził prezes Karol Klimczak. Lecha Poznań czeka teraz trudny wybór następcy Macieja Skorży. Tylko jeden szkoleniowiec wydaje się być naturalnym kontynuatorem - jego wieloletni asystent Rafał Janas.

Rafał Janas rozpocznie w sobotę letnie przygotowania Lecha Poznań do eliminacji Ligi Mistrzów i nowego sezonu PKO Ekstraklasy.

Lech Poznań prowadzi rozmowy z kandydatami na nowego trenera, ale według naszych informacji, w żadnym przypadku nie weszły w decydującą fazę. W tym momencie bardzo prawdopodobne jest, że w eliminacjach Ligi Mistrzów zespół poprowadzi Rafał Janas.

Lechowi zależy, by ewentualny nowy szkoleniowiec współpracował ze starym sztabem trenerskim, co dla części kandydatów jest warunkiem trudnym do zaakceptowania. Niektórzy trenerzy podczas rozmów z Lechem wskazywali też na duże ryzyko związane z objęciem zespołu tak krótko przed eliminacjami Ligi Mistrzów. Wyrazili gotowość przejęcia mistrza Ekstraklasy, ale za pewien czas, np. w sierpniu. Uznali, że szybkie potknięcie się w europejskich pucharach (możliwe w tych okolicznościach), rzutowałoby na ich dalszą pracę w Poznaniu.

Andrzej Juskowiak, skaut Lecha Poznań, który w ostatnich miesiącach mocno przyczynił się m.in. do bardzo udanych transferów takich piłkarzy jak Joel Perreira i Pedro Rebocho (a wcześniej też do sprowadzenia Pedro Tiby i Joao Amarala), przyznał w rozmowie z TVP Poznań, że zgłaszają się do niego trenerzy z Portugalii.

- Otrzymałem kilka ofert z CV ciekawych trenerów z Portugalii. Te nazwiska są analizowane przez dyrektora sportowego Tomasza Rząsę, przez prezesa Lecha Poznań Piotra Rutkowskiego. Były już wstępne rozmowy z kilkoma trenerami. Myślę, że niedługo usłyszymy nazwisko trenera, który poprowadzi Lecha Poznań w kolejnym sezonie - powiedział Andrzej Juskowiak w TVP Poznań

Z kolei Piotr Koźmiński (WP) podaje, że jednym z trenerów wiązanym z Lechem Poznań jest Portugalczyk Jorge Simão, który w europejskich pucharach prowadził m.in. Paços de Ferreira, a ma też doświadczenie pracy poza ojczyzną (Mouscron w Belgii i Al-Fayha w Arabii Saudyjskiej). Według dziennikarza, rozmowy z drugim portugalskim trenerem, prowadzącym "klub portugalskiej ekstraklasy i to nie z ogona tabeli", nie powiodły się.

Trener Sven-Göran Eriksson chce pracować w Lechu Poznań

Wśród ponad 60 CV wysłanych w ostatnich kilkunastu-kilkudziesięciu godzin do Lecha Poznań, jest kilka głośnych nazwisk.

Zgłosił się m.in. Szwed Sven-Göran Eriksson. Ten wielce utytułowany i już 74-letni szkoleniowiec ostatnio (2018-2019) był selekcjonerem reprezentacji na Filipinach. Jego trenerskie CV przyprawia jednak o zawrót głowy.

Sven-Göran Eriksson ma w dorobku zdobycie europejskich trofeów:

Pucharu UEFA (1982 z IFK Sven-Göran Eriksson),

Pucharu Zdobywców Pucharów i Superpucharu Europy (1999 z Lazio).

Z klubem z Rzymu był też mistrzem Włoch (2000), a w Italii prowadził też takie kluby jak

AS Roma,

Sampdoria,

Fiorentina.

Był też trenerem takich klubów jak:

Benfica (Portugalia),

Manchester City (Anglia),

Leicester City (Anglia) ,

, Guangzhou (Chiny),

Shanghai SIPG (Chiny),

Shenzhen FC (Chiny).

Osobny rozdział w karierze trenerskiej Szweda to reprezentacje narodowe. Sven-Göran Eriksson był pierwszym w historii zagranicznym trenerem reprezentacji Anglii, w której prowadził takie sławy jak Davida Beckhama czy młodego Wayne'a Rooney'a. Z Anglią odpadał w ćwierćfinałach wielkich turniejów: podczas mundialu 2002 roku z Brazylią, podczas Euro 2004 i MŚ 2006 z Portugalią. W roli selekcjonera, bez sukcesów, prowadził też Wybrzeże Kości Słoniowej (trudna grupa mundialu 2010 z "prześladowcami" Szweda - Brazylią i Portugalią) oraz Meksyk.

Dwa lata temu, na kanale 2AngryMenTV na YouTube, prowadzonym przez dziennikarzy Eleven Sports Mateusza Święcickiego i Filipa Kapicę, Sven-Göran Eriksson w długiej rozmowie mówił: - Mam w domu duży telewizor, na którym oglądam mnóstwo meczów, ale oczywiście brakuje mi udziału w spotkaniach na tym najwyższym poziomie.

Wideo youtube

Wysłanie CV przez Szweda trzeba jednak traktować w kategorii ciekawostki, Lecha Poznań na trenera z tej półki finansowej (mimo wieku), zwyczajnie nie stać, zresztą klub ma zwyczajnie inne podejście do zatrudniania trenera. Zgłoszenie Svena-Görana Erikssona w klubie Ekstraklasy pojawia się zresztą nie pierwszy raz. W 2010 r. jego agenci wysłali CV do Legii Warszawa, którą prowadził wtedy... Maciej Skorża.

Alan Pardew wysłał CV do Lecha Poznań

Wśród dziesiątek zgłoszeń, z których odkopują się władze Lecha Poznań, jest też CV Anglika Alana Pardew. Były trener znanych angielskich klubów (m.in. West Ham, Southampton, Crystal Palace, Newcastle, West Bromwich Albion), ostatnio prowadził CSKA Sofia. 1 czerwca odszedł jednak z bułgarskiego klubu. Jak twierdzi - z powodu rasistowskiego zachowania kibiców wobec piłkarzy.