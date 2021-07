- Musimy pamiętać o przepisie o młodzieżowcu - stwierdził w odpowiedzi trener lechitów Maciej Skorża. - W jego myśl musimy mieć na boisku młodzieżowca, a tak się składa, że ci, młodzieżowcy, którzy u nas są na najwyższym poziomie to właśnie skrzydłowi. A zatem jedno skrzydło i jedna pozycja skrzydłowego jest zarezerwowana albo dla Michała Skórasia, albo dla Kuby Kamińskiego. Jest jeszcze Filip Marchwiński, są inni zawodnicy, ale w większości przypadków to z nich będę korzystał, wystawiając młodzieżowca.



Lech Poznań mógł mieć Damiana Kądziora?

Damian Kądzior miał wzmocnić skrzydło Lecha Poznań, ale jak mówił Maciej Skorża w tej obszernej rozmowie z Interia.pl, ostatecznie podjęta została inna decyzja, oparta na większym ryzyku. - Poważnie rozważałem jego kandydaturę i pojawiły się także pierwsze rozmowy w sprawie pozyskania go. W tym samym momencie zaczęły się jednak pojawiać inne, alternatywne rozwiązania. Zawodnicy o innej specyfice, o innym profilu - tacy, którzy mogą nam dać inne opcje w grze ofensywnej. Uznałem zatem, że warto poczekać i spróbować pozyskać właśnie tych piłkarzy - mówi trener w tej rozmowie.





Reklama

Ultrasi Lecha Poznań ogłosili bojkot jego meczu, uznając że klub robi za mało, aby włączyć się do walki o mistrzostwo na 100-lecie. Zarzucili Kolejorzowi, że na transferach zarobiły w ostatnim czasie 40 milionów euro, zaś na nowych piłkarzy wydały niecałe trzy miliony

Trener Skorża pytany o to, czy Lech wobec tak wysokiego wzrostu przychodów nie powinien przeznaczać też relatywnie więcej na transfery do klubu, odparł: - To nie jest pytanie do mnie, ale rozmawiamy z zawodnikami, którzy grają w lepszych ligach niż polska. I mają oni propozycje nie tylko z naszej ligi, ale dobre finansowo propozycje z dobrych ligi.