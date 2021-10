Lech Poznań awansował do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski po wygranej z Unią Skierniewice. Wygrał po golu Daniego Ramireza i bramce samobójczej. Właśnie Dani Ramirez był chyba jedynym piłkarzem Lecha Poznań, który zdecydowanie wyróżniał się na tle trzecioligowców. Czy to kiepsko świadczy o innych piłkarzach Lecha, na co dzień mniej lub bardziej rezerwowych, czy nie należy się do ocen za pucharowy mecz przywiązywać?

- Był to mecz bez wielkiej historii, tu trzeba się zgodzić z trenerem Maciejem Skorżą, choć możemy być szczerzy i zastanawiać się, na ile piłkarze, którzy w nim wystąpili, wykorzystali swoją szansę. Musimy jednak brać poprawkę na to, że Lech szybko strzelił dwa gole. Po nich Unia poczuła, że może uda jej się trochę namieszać, parę razy debiutujący bramkarz Bartosz Mrozek musiał się wykazać. Jeśli Lech w kolejnej rundzie Pucharu Polski wylosuje kogoś z Ekstraklasy, to trener Maciej Skorża już nie będzie cudował ze składem tylko wystawi wyjściowy garnitur, jak w meczu ligowym - uważa Grzegorz Hałasik z Radia Poznań, gość podcastu "Lech na właściwym torze".

- Wydaje mi się, że zdobycie Pucharu Polski w tym sezonie przez Lecha Poznań może być dla niego nawet trudniejsze niż wygranie PKO Ekstraklasy. Tu potknięcie w jednym meczu kończy zabawę, tu już nie ma szans na rehabilitację tak jak w PKO Ekstraklasie. Lech ma w tej chwili na tyle szeroką kadrę, że długi sezon ligowy jest w stanie znieść lepiej od rywali - uważa Bartosz Nosal. - Tak, to pewien paradoks. Mówi się, że zdobycie Pucharu Polski to najkrótsza droga do europejskich pucharów, ale w formule bez rewanżów, nie jest trudno wypaść za burtę. Zwłaszcza, że przecież w następnej rundzie Lech może np. wylosować mecz z Rakowem w Częstochowie, a to oznacza ciężary - dodaje Grzegorz Hałasik.

Czy do świadomości kibiców i opinii publicznej przebiło się, że to Raków Częstochowa będzie najgroźniejszym rywalem Lecha Poznań w tym sezonie? Czy dalszy brak Legii Warszawa w czołówce Ekstraklasy może jakoś zmienić podejście kibiców do ewentualnego sukcesu Lecha w tym sezonie? Czy w przypadku dalekich wyjazdów Lech nie powinien częściej latać na mecze samolotem? O tym w najnowszym odcinku podcastu "Lech na właściwym torze", nagranym w drodze powrotnej z meczu Unia Skierniewice - Lech Poznań.



Podcast "Lech na właściwym torze" - odc. 27

