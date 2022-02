Dawid Kownacki to jeden z najbardziej zaskakujących transferów zimowego okna w Polsce. Wraca do Polski i do Lecha Poznań po okresie pięciu lat gry w klubach zachodnich - w 2017 roku wyjechał do Sampdorii Genua, z której trafił do Fortuny Düsseldorf. Teraz jako jej zawodnik wraca do gry po długiej kontuzji więzadeł. W tym roku rozegrał w barwach Fortuny tylko dwie końcówki spotkań, więc wypożyczenie do Kolejorza będzie jego szansą na szybsze odbudowanie się po urazie. A jednocześnie na powtórzenie marzenia i zdobycie z macierzystym Lechem mistrzostwa kraju. Dawid Kownacki jedno ma już na koncie - był mistrzem u trenera Macieja Skorży w 2015 roku.



Lech Poznań. Powrót Dawida Kownackiego

Lech Poznań próbował pozyskać Dawida Kownackiego od kilku miesięcy. Jeszcze latem Maciej Skorża mówił o tym humorystycznie, jak to podczas odwiedzin zgrupowania polskiej reprezentacji Paulo Sousy przed Euro 2020 w Opalenicy rozmawiał z zawodnikiem i namawiał go na powrót. To był czerwiec, a z czasem okazało się, że początkowy żart przestał nim być. Po kontuzji Polak rzeczywiście potrzebował takiego klubu jak Lech do odbudowy.

Oferta z belgijskiego klubu KV Mechelen została w ostatniej chwili odrzucona, a ofert z Austrii już zawodnik nie rozpatrywał. Udał się do Poznania na testy medyczne i przeszedł je w środę. Podpisał kontrakt na pół roku wypożyczenia, bez opcji wykupu z Fortuny Düsseldorf.