Damian Kądzior nie zagra w Lechu Poznań? Kolejorz zakończył negocjacje

Lech Poznań odpadł już z eliminacji Ligi Mistrzów, ale nie oznacza to, że w Wielkopolsce zakończono okno transferowe. Od kilku tygodni wielkie emocje kibiców mistrza Polski budził możliwy transfer Damiana Kądziora, byłego reprezentanta Polski i najlepszego obecnie zawodnika Piasta Gliwice.

30-letniego piłkarza bardzo mocno chcieli poznaniacy, sam zawodnik również pragnął przenieść się na Bułgarską. Twarde weto postawił jednak Piast, który odrzucił trzy oferty Kolejorza. I w poniedziałek - jak słyszymy - formalnie zakończono negocjacje.

Lech Poznań zakończył negocjacje

Według naszych informacji w poniedziałek doszło do rozmowy przedstawicieli Lecha i Piasta, w trakcie której potwierdzono koniec negocjacji. Te nieoficjalnie zakończyły się już tydzień temu, zaraz po tym, jak Piast odrzucił opiewającą na 500 tys. euro propozycję mistrza Polski.

Wcześniej Lech złożył dwie inne oferty. Pierwsza wynosiła 250 tys. euro, do tego Kolejorz zaproponował Piastowi roczne wypożyczenie Daniego Ramíreza, ale tym Ślązacy nie byli zainteresowani. Podobnie jak drugą opcją, wynoszącą 350 tys. euro. To, co mógł zapłacić Lech, nie zbliżyło się do oczekiwań Piasta. Jak ustaliliśmy, gliwiczanie najpierw zażądali od mistrza Polski 1,4 mln euro, a następnie równego miliona. Po trzeciej propozycji Lecha Piast chciał już "tylko" 850 tys. euro (4 mln zł), ale takiej kwoty Lech na dziś nie zamierza zapłacić.

Kądzior jednak odejdzie z Piasta?

Od jakiegoś czasu negocjacje stały więc w miejscu, mimo iż Kądzior w sprawie transferu kilkukrotnie rozmawiał z dyrektorem sportowym Bogdanem Wilkiem i Zbigniewem Kałużą, współwłaścicielem klubu. W międzyczasie Lech wypożyczył gruzińskiego skrzydłowego Giorgiego Citaiszwiliego, który wiosną występował w Wiśle Kraków. A w poniedziałek doszło do zakończenia trwającej kilka tygodni sagi transferowej. Jak widać - na razie bez happy endu.

Zakończenie rozmów z Lechem nie jest jednoznaczne z tym, że Kądzior zostanie w Gliwicach. Jak udało nam się dowiedzieć, w ostatnich dniach na Okrzei pojawiła się oferta z klubu zagranicznego, z którym Piast zamierza negocjować ewentualny transfer skrzydłowego.

Sebastian Staszewski, Interia