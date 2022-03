Czy Lech może być mistrzem mimo kolejnych potknięć? Zaskakująca prognoza

Lech Poznań po porażce z Rakowem Częstochowa nie tylko przestał być liderem Ekstraklasy na rzecz Pogoni Szczecin, ale spadł aż na trzecie miejsce. Nastroje kibiców Lecha są kiepskie, bo przecież święta i Sylwestra poznaniacy spędzali z bezpieczną przewagą punktową w tabeli Ekstraklasy. Różnice w tabeli ligowej są jednak na tyle niewielkie, że walka o mistrzostwo Polski powinna trwać do końca sezonu.

Prognoza tabeli Ekstraklasy: Raków, Lech i Pogoń z minimalną różnicą punktową!

Piotr Klimek, kibic i statystyk, po każdej kolejce ligowej publikuje prognozę końcowej tabeli Ekstraklasy, biorąc pod uwagę formę zespołów w dłuższym okresie, różnice między "wynikiem oczekiwanym" a "wynikiem rzeczywistym" itd. Według jego najnowszej prognozy, różnice między czołową trójką Ekstraklasy są minimalne, zawierają się w 0,5 pkt (1. Raków, 2. Lech, 3. Pogoń), a do mistrzostwa Polski powinno wystarczyć 70 punktów.

To oznacza, że przy obecnym dorobku punktowym w tabeli Ekstraklasy, każdy z zespołów z podium - teoretycznie - może jeszcze przegrać nawet dwa z dziesięciu meczów (a Pogoń nawet trzy!).

- Zabrzmię trochę jak trener Bogdan Wenta, ale do końca sezonu mamy jeszcze naprawdę dużo czasu - komentuje Radosław Nawrot w podcaście "Lech na właściwym torze".

Podcast "Lech na właściwym torze" - odcinek 33

Jak może wyglądać walka o mistrzostwo Polski? Co dla Rakowa Częstochowa i Pogoni Szczecin jest ułatwieniem w przeciwieństwie do Lecha? Jaki proces musi szybko przejść poznańska drużyna? Jakich analogii do sytuacji ligowej z 2015 roku można szukać? Czy finał Pucharu Polski okaże się momentem zwrotnym również dla finiszu rozgrywek Ekstraklasy? O tym wszystkim można posłuchać w najnowszym odcinku podcastu poznańskich dziennikarzy Sport.Interia.pl - "Lech na właściwym torze".

