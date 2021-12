Lech Poznań nie tylko przegrał z Radomiakiem Radom, ale też zaprezentował się słabo. Potknięcia Lecha nie wykorzystał jednak w pełni jego najważniejszy konkurent, Pogoń Szczecin, więc poznaniacy pozostali liderem PKO Ekstraklasy. Jak traktować tę sytuację?

- Aż dziwię się, że mówię, ale może to dobrze, że Lech ciągle musi być "pod prądem", może większa przewaga uśpiłaby czujność klubu z Poznania. Na pewno Lech stąpa po cienkim lodzie. W rundzie wiosennej pewnie czeka nas thriller, ale innego typu niż wtedy, gdy Lech wygrywał mistrzostwo Polski w 2010 i 2015 roku. Wtedy Lech atakował skutecznie na finiszu, teraz prowadzi i musi się bronić przed atakami. To będzie test na dojrzałość Lecha Poznań. W każdym razie, najważniejsze jest to, by był to thriller z happy endem - przekonuje Radosław Nawrot ze Sport.Interia.pl. - Według moich obserwacji, pierwsze miejsce Lecha w tabeli mocno wpływa na odbiór sytuacji przez kibiców. Nawet gdyby był drugi tylko gorszą różnicą bramek, już podejście byłoby moim zdaniem zupełnie inne - podkreśla Bartosz Nosal w podcaście "Lech na właściwym torze". - Gdy patrzę na terminarz Ekstraklasy, przełom lutego i marca wydaje mi się kluczowy. Wtedy Lech gra z Pogonią w Szczecinie, Lechią w Gdańsku i z Rakowem Częstochowa w Poznaniu. W Dzień Kobiet, choć będzie tylko po 24. kolejce, możemy już wiedzieć bardzo, bardzo dużo o Lechu i jego szansach na mistrzostwo Polski - dodaje.

