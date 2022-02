Czesław Michniewicz o Lechu Poznań: On jest gotowy

Radosław Nawrot Lech Poznań

- Nasze problemy w Legii Warszawa rozpoczęły się od kłopotów kadrowych - mówił selekcjoner Czesław Michniewicz podczas programu "Hejt Park" na Kanale Sportowym. I wskazał na Lecha Poznań jako na zespół gotowy do wyzwań i gotowy do gry w europejskich pucharach co trzy dni.

Zdjęcie Czesław Michniewicz i Maciej Skorża / Przemysław Szyszka / East News