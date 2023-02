To pokazuje, że z talentem Filipa Marchwińskiego coś poszło jednak nie tak. Nie odnalazł transferu do dobrego klubu europejskiego, jak jego koledzy z Lecha Poznań - Jakub Kamiński, Kamil Jóźwiak, Jakub Moder, Robert Gumny, a wcześniej Dawid Kownacki, Tomasz Kędziora, Karol Linetty i wielu innych. On został w Lechu, mimo iż był uważany za większy talent niż koledzy. Co więcej, nawet w Kolejorzu się nie odnalazł.

Filip Marchwiński wreszcie z golem

Fakt, że trener John van den Brom wystawił go w podstawowej jedenastce meczu z Miedzią Legnica (zaległy pojedynek w początku sezonu) wywołał u kibiców Lecha raczej irytację niż radość. Filip Marchwiński nie jest uważany za zawodnika przystającego do wyjściowego składu.

Holender jednak najwidoczniej wiedział, co robi, gdyż Filip Marchwiński strzelił Miedzi Legnica gola - na 1-1, bowiem Lech w tym spotkaniu już przegrywał. Był to zarazem pierwszy gol utalentowanego gracza od... 22 miesięcy! Po raz ostatni trafił on do siatki w Ekstraklasie 4 października 2020 roku z Piastem Gliwice. To też pokazuje skalę problemu.

W międzyczasie 21-letni dzisiaj zawodnik trafił w meczach pucharowych - z Hammarby Sztokholm i Vikingurem Reykjavik, a także Garbarnią Kraków w Pucharze Polski. To wszystko, cały dorobek.

John van den Brom, znany z ochoty do promowania zawodników młodych, stawia na niego jednak bez patrzenia na to, co myślą inni. Filip Marchwiński zagrał ze Stalą Mielec, a z Miedzią Legnica miał już pierwszy plac. To pierwszy taki przypadek od października i starcia z Górnikiem Zabrze.

Statystyki meczu Miedź Legnica 1 - 2 Lech Poznań Posiadanie piłki 31% 69% Strzały 3 17 Strzały celne 1 11 Strzały niecelne 0 4 Strzały zablokowane 2 2 Ataki 57 119

Filip Marchwiński w meczu Lecha Poznań z Miedzią Legnica / Newspix

Filip Marchwiński / East News