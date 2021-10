Kamil Jóźwiak sezon 2020/2021 rozpoczął jeszcze w PKO Ekstraklasie, jako piłkarz Lecha Poznań. W połowie września 2020 r., reprezentant Polski przeszedł na zasadzie transferu definitywnego do grającego w angielskiej Championship Derby County. Nieoficjalna, ale przekazywana przez wiele źródeł kwota transferu, to 4 mln funtów.

Lech Poznań czeka na kasę od Derby County za transfer Kamila Jóźwiaka

Derby County, którego menedżerem jest Wayne Rooney, zamiast bić się o awans do Premier League, musi martwić się o pozostanie w Championship. Z powodu kłopotów finansowych, na Derby została nałożona kara w postaci odjęcia 12 punktów. Angielskie media szacują zadłużenie klubu nawet na 50 mln funtów.

Kilka dni temu część polskich mediów cytowała "The Telegraph", informując, że transfer Kamila Jóźwiaka (a także Krystiana Bielika) "wciąż nie został w pełni spłacony", co mogło sugerować opóźnienie w rozliczeniach na linii Derby - Lech Poznań. Póki co, takiego opóźnienia nie ma. Jak informuje nas poznański klub, dotychczasowe raty za transfer Kamila Jóźwiaka zostały w pełni uregulowane, zgodnie z harmonogramem. Co nie znaczy, że przy Bułgarskiej o resztę pieniędzy się nie martwią.

- Do tej pory Derby nie ma wobec nas żadnych zaległości ws. transferu Kamila Jóźwiaka. Najbliższa i jednocześnie największa transza jest zaplanowana na luty 2022 r. Patrzymy z niepokojem na kłopoty angielskiego klubu - przyznaje rzecznik Lecha Poznań, Maciej Henszel.

Władze Lecha Poznań liczą, że pieniądze na kolejne raty za transfer Kamila Jóźwiaka zostaną zabezpieczone z należności dla Derby z tytułu praw telewizyjnych. Angielskie media spekulują, że do spłaty pozostała ok. połowa kwoty.

Arsenal pozwala Derby na późniejsze spłacenie transferu Krystiana Bielika

Derby County musi też spłacić transfer innego reprezentanta Polski, Krystiana Bielika, którego Arsenal wycenił na ok. 10 mln funtów. Jak poinformował w środę wieczorem "The Telegraph", we wrześniu Derby miało przelać klubowi z Londynu kolejną transzę, ale nie było w stanie tego zrobić. Arsenal poszedł jednak kontrahentowi na rękę i pozwolił odroczyć spłatę 1,4 mln funtów za Krystiana Bielika do 2022 r.



Krystian Bielik wciąż dochodzi do pełni zdrowia po groźnej kontuzji. W lutym tego roku zerwał więzadła w kolanie, co uniemożliwiło mu wyjazd na Euro 2020. Zgodnie z tym, co powiedział Wayne Rooney, Krystian Bielik powinien wrócić do gry jeszcze pod koniec 2021 roku.



Kamil Jóźwiak w Lechu Poznań i w reprezentacji Polski

Kamil Jóźwiak był piłkarzem Lecha Poznań w latach 2011-2020 (w tym roczne wypożyczenie do GKS Katowice). W PKO Ekstraklasie ma 104 mecze, strzelił 15 goli. W reprezentacji debiutował w listopadzie 2019 r., w meczu Polska - Słowenia 3-2. Mecz Polska - Anglia był jego dziewiętnastym występem w kadrze. Ma na koncie gole w meczach Polska - Holandia 1-2 - Węgry - Polska 3-3. Podczas Euro 2020 wystąpił we wszystkich trzech meczach Polski - ze Słowacją (1-2), Hiszpanią (1-1) i Szwecją 2-3.

