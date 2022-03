Bartosz Salamon nie dokończył niedzielnego meczu Wisły Kraków z Lechem Poznań, który zakończył się remisem 1-1 .

W doliczonym czasie gry 30-latek zderzył się z Elvisem Manu i na oczach selekcjonera reprezentacji Polski - który poważnie rozważa jego kandydaturę w kontekście występów w kadrze - opuścił murawę przy pomocy klubowych fizjoterapeutów.

Milik znowu z golem - zobacz bramkę!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stade Brest - Olympique Marsylia. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Lech Poznań. Bartosz Salamon uniknął najgorszego sceniarusza

Fani walczącego o tytuł Lecha Poznań z napięciem oczekiwali na diagnozę dotyczącą zdrowia Bartosza Salamona, który w poniedziałek od rana przechodził badania. Na szczęście rezonans magnetyczny nie wykazał poważnych uszkodzeń, a co za tym idzie wykluczył najgorszy scenariusz - zerwanie więzadeł.

- Nie oznacza to jednak, że środkowy obrońca jest już w tym momencie gotowy do gry. W obrębie stawu są bowiem silne dolegliwości bólowe i od ich ustąpienia zależy, kiedy zawodnik będzie mógł wrócić do treningów oraz na boisko. Na razie pojawił się dzisiaj na stadionie przy Bułgarskiej i pracował z fizjoterapeutami - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie Lecha Poznań.