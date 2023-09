Co dalej z Papszunem? Koniec spekulacji. Decyzja ogłoszona w trakcie meczu Ligi Mistrzów

Gorące spekulacje wokół przyszłości Marka Papszuna trwają nieustannie od kilku miesięcy. A w ostatnim czasie tylko przybrały na sile. 49-letni szkoleniowiec aż do dzisiaj był jednym z dwóch najpoważniejszych kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski. Kiedy okazało się, że to nie on przechwyci stery kadry, momentalnie zaczęto przymierzać go... do Lecha Poznań. W godzinach wieczornych sprawę definitywnie wyjaśnił rzecznik prasowy "Kolejorza", Maciej Henszel.