Maciej Skorża odszedł z Lecha Poznań z powodów osobistych. Klub poinformował o tym w poniedziałek, a w piątek zaprezentował wideo z podziękowaniami trenera. Lech Poznań walczył o pozostanie Macieja Skorży, ale decyzja szkoleniowca była nieodwołalna. Wybór następcy Macieja Skorży jest trudny. Naturalnym kontynuatorem jego myśli jest jego wieloletni asystent Rafał Janas. To właśnie on rozpocznie w sobotę letnie przygotowania Lecha Poznań do eliminacji Ligi Mistrzów i nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Nie zmienia to faktu, że wielkie poszukiwania nowego szkoleniowca trwają.

Kto się zgłosił do Lecha Poznań? Kilka głośnych nazwisk trenerów

Andrzej Juskowiak, skaut Lecha Poznań, który w ostatnich miesiącach mocno przyczynił się m.in. do bardzo udanych transferów takich piłkarzy jak Joel Perreira i Pedro Rebocho (a wcześniej też do sprowadzenia Pedro Tiby i Joao Amarala), przyznał w rozmowie z TVP Poznań, że zgłaszają się do niego trenerzy z Portugalii. Z Lechem miał rozmawiać Jorge Simão, który w europejskich pucharach prowadził m.in. Paços de Ferreira, a ma też doświadczenie pracy poza ojczyzną (Mouscron w Belgii i Al-Fayha w Arabii Saudyjskiej). Poznański klub ma też prowadzić wstępne negocjacje z Holendrem Johnem van der Bromem.

W kategoriach ciekawostki trzeba traktować doniesienia, że CV do Lecha Poznań przysłali Szwed Sven-Göran Eriksson i Anglik Alan Pardew.

László Bölöni, Wiktar Hanczarenka i Goran Tomić kandydatami na trenera Lecha Poznań?

Kolejne godziny przynoszą kolejne nazwiska trenerów wiązanych z gronem kandydatów na trenera Lecha Poznań.

Tomasz Włodarczyk i Dawid Dobrasz w programie serwisu Meczyki mówili o Białorusinie Wiktarze Hanczarence (w Polsce funkcjonującym najczęściej z pisownią Wiktor Gonczarenko). 45-letni Białorusin był obserwowany przez Lecha Poznań już dawno, po tym, gdy awansował z BATE Borysów do Ligi Mistrzów, a w niej wcale nie zbierał batów. Jego podopiecznym był wtedy m.in. Siergiej Kriwiec, który do Lecha przeszedł właśnie z BATE, a dziś jest zawodnikiem rezerw poznańskiego klubu. Po sześciu latach prowadzenia BATE (2007-2013, Hanczarenka przeniósł się do Rosji, gdzie prowadził Kubań Krasnodar, Urał Jekaterynburg, FK Ufa i FK Krasnodar (do stycznia 2022). Przede wszystkim jednak w Rosji prowadził CSKA Moskwa, z którym również grał w Lidze Mistrzów, m.in. pokonując 3-0 Real Madryt na Santiago Bernabeu.

Z kolei Szymon Janczyk z Weszło przekazał informację, że do Lecha Poznań zgłosił się Rumun węgierskiego pochodzenia László Bölöni.

László Bölöni jako piłkarz zdobył Puchar Europy ze Steauą Bukareszt (przez pewien czas, równolegle do gry w piłkę, prowadził... praktykę dentystyczną), a przez lata był etatowym reprezentantem Rumunii (102 występy!). Jako trener pracował m.in. we Francji (AS Nancy, AS Monaco, Rennes, Lens), Belgii (Standard Liege występujący wtedy w Lidze Mistrzów, Royal Antwerp, Gent), Portugalii (Sporting), Grecji (PAOK i do maja 2021 r. Panathinaikos). Był też selekcjonerem reprezentacji Rumunii.

Według Piotra Koźmińskiego z WP, z Lechem Poznań łączony jest też Chorwat Goran Tomić. Po nieoczekiwanym wicemistrzostwie kraju z NK Lokomotiva Zagrzeb, przeszedł on do NK Rijeka, którą prowadził od marca 2021 do maja 2022 r. "Z naszych ustaleń wynika, że w Lokomotiwie zarabiał niecałe 5 tysięcy euro netto miesięcznie, a w Rijece 12 tysięcy euro netto. Te kwoty pokazują, że Lech na tego szkoleniowca na pewno mógłby sobie pozwolić" - podaje dziennikarz.