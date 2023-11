Chmury, palmy i piłki: Bartosz Salamon informuje. Wieści będą lada chwila

Dla kibiców Lecha Poznań informacja z początku kwietnia była dużym zaskoczeniem - trzy tygodnie wcześniej, po wygranym 3:0 spotkaniu z Djurgårdens IF w Sztokholmie, w organizmie Bartosza Salamona znaleziono ślady chlortalidonu - zakazanego diuretyka, zaliczanego do środków maskujących. Te blisko trzy tygodnie UEFA potrzebowała na przeprowadzenie badań i poinformowaniu klubu, który akurat szykował się do historycznego starcia z Fiorentiną w Lidze Konferencji. Dla "Kolejorza" było to wyjątkowe święto - pierwszy raz znalazł się na tym etapie europejskich rozgrywek.

Trener Lecha nie dostał nawet czasu na wdrożenie "Planu B". Decyzja UEFA była gwałtowna

Sama informacja była zaskoczeniem, ale wraz z nią nie poszło natychmiastowe zawieszenie, co w Poznaniu przyjęto ze zrozumieniem. Uznano, że piłkarz będzie miał teraz czas na wyjaśnienie sprawy, ale też normalnie przygotowywał się do pierwszego boju z "Violą". I nagle, w dniu meczu w Poznaniu, trener Lecha John van den Brom dowiedział się, że ze swojego podstawowego stopera nie będzie mógł skorzystać. Mało tego, Salamon został całkowicie "odcięty" od drużyny, zakazano mu nawet treningów z resztą zespołu - wszystko na 90 dni.

- To niewyobrażalne, co zrobiła UEFA. I to w dniu naszego meczu. Gdyby poinformowali nas wczoraj, to OK, byłby plan B, choć też trudno by go było wprowadzić. To nie tak, że wymieniamy jednego zawodnika za drugiego, więc wszystko musimy zmienić - mówił wtedy zdenerwowany trener Lecha John van den Brom.

Tygodnie bez znaku życia, przedłużone zawieszenie. I jesienny zwrot

Mijały tygodnie, sytuacja się nie zmieniała, Salamon nie mógł trenować z Lechem, ale też milczał w swoich mediach społecznościowych. Nie złożył żadnych wyjaśnień, w "boju" z UEFA reprezentowała go wyspecjalizowana w tej tematyce szwajcarska kancelaria. W lipcu zawieszenie przedłużono na kolejne 90 dni, jesienią doszło do małego zwrotu.

Sam piłkarz zaś trenował głównie we Włoszech, indywidualnie, aby być gotowym, gdy wreszcie UEFA coś postanowi. Wisi nad nim wysoka kara, nawet do czterech lat dyskwalifikacji, co zapewne oznaczałoby koniec kariery 32-letniego obecnie zawodnika. To jednak skrajny wariant, trochę nieprawdopodobny.

Sytuacja zmieniła się w połowie października, gdy Salamon został zaproszony do siedziby UEFA w Szwajcarii - złożył dodatkowe wyjaśnienia. Decyzja powinna była zapaść w ciągu czterech tygodni, ale ten termin minął już w poprzednim tygodniu. Jak słyszymy, w Lechu spodziewają się informacji od Izby Dyscyplinarnej UEFA w każdej chwili, są na nią gotowi.

Salamon "ożywił się" w sieci. Bogaty program treningowy, teraz na Sardynii

Co ważniejsze jednak, gotowy na ewentualny powrót do gry ma być sam piłkarz. Kilka dni temu w swoich mediach społecznościowych zamieścił tabelkę, jak wygląda jego obecny harmonogram zajęć. Wynika z tego, że trenuje przez sześć dni w tygodniu, zwykle dwa razy dziennie.

Kolejny tydzień samotnych treningów za mną. Nie wiem kiedy będę mógł wrócić do gry, ale wiem, że będę gotowy. Dyscyplina i ambitne cele pomagają mi utrzymać motywacje ~ Bartosz Salamon

Dziś z kolei "Sali" wrzucił zdjęcie boiska ze sztuczną nawierzchnią w Quartu Sant’Elena na Sardynii - widać dookoła palmy, na niebie chmury, ale też na zielonej nawierzchni cały osprzęt potrzebny do przeprowadzenia zajęć. Zgodnie z rozpiską, powinien mieć trening korekcyjny oraz trening na boisku.

Jedno jest pewne - 32-letni obrońca chciałby być gotowy do wznowienia treningów z Lechem, jeśli tylko UEFA mu na to pozwoli.

Bartosz Salamon trenuje we Włoszech. I liczy, że UEFA podejmie korzystną dla niego decyzję / FOTO OLIMPIK/Nur Photo via AFP/Instagram Bartosza Salamona

Co dalej z Salamonem? „Sytuacja jest bardzo poważna”. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Bartosz Salamon został uznany za najlepszego zawodnika meczu Polski z Albanią. / Piotr Matusewicz/East News / East News

Bartosz Salamon świętujący po zwycięstwie nad Villarrealem w Lidze Konferencji / PAWEL JASKOLKA/AGENCJA SE/East News / East News