Lech Poznań jak bezradne dziecko. Fala krytyki wylewa się na Kolejorza

Podczas gdy gospodarze walczyli na całego, atakowali i starali się wykorzystać swoje atuty, zespół gości wyglądał jak bezradne dziecko, które straciło z oczu rodziców i nie wie, co ma ze sobą zrobić . Lechici nie mieli pomysłu na grę, brakowało jakiejkolwiek koncepcji, jak powstrzymać dobrze rozgrywającą stałe fragmenty gry Puszczę, nie widać było nawet zwykłego zaangażowania.

Nic dziwnego, że ogromna fala krytyki wylała się na kogo tylko się dało w Lechu Poznań. Oberwały - i nadal obrywają, bo emocje wciąż nie gasną - władze klubu, piłkarze, ale przede wszystkim Mariusz Rumak. Trener wraz z całym sztabem i zawodnicy tuż po meczu musieli stanąć oko w oko z wściekłością kibiców, którzy przyjechali do Krakowa by oglądać, jak ich zespół w taki sposób oddala się od upragnionego mistrzostwa Polski. Szkoleniowiec nie chciał jednak później zdradzić, co od nich usłyszeli.