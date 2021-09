Wołodymyr Kostewycz odszedł z Lecha Poznań do Dynama Kijów jesienią 2020 roku. Najpierw podpisał z ukraińskim potentatem kontrakt ważny od 1 stycznia 2021 r., a potem rozwiązał umowę z Lechem za porozumieniem i dołączył do Dynama już w październiku 2020. W zespole z Kijowa, w którym pewne miejsce ma Tomasz Kędziora, nie miał jednak najmniejszych szans na grę.

Wołodymyr Kostewycz do końca 2021 r. został wypożyczony do Ruchu Lwów, dziesiątej drużyny ukraińskiej ligi (zarówno na koniec poprzedniego sezonu, jak i w trakcie obecnego, po 6 kolejkach). Wołodymyr Kostewycz to wychowanek Ruchu Winniki, miasta w obwodzie lwowskim. Po przeniesieniu siedziby do Lwowa, Ruch gra pod nazwą Ruchu Lwów, ale nadal występuje na... stadionie w Winnikach. Przed przejściem do Lecha Poznań, Wołodymry Kostewycz występował też w Karpatach Lwów i UFK Lwów.





Lwów - miasto Wołodymyra Kostewycza

Reklama

Do Lecha Poznań Wołodymyr Kostewycz przechodził na początku 2017 roku po dobrym okresie w Karpatach Lwów. W Poznaniu - co sam podkreślał w rozmowie z Gazetą Wyborczą Poznań - czuł się prawie jak u siebie: - We Lwowie, tak jak w wielu dużych polskich miastach, wszystko kręci się wokół rynku. Rynek we Lwowie przypomina mi te rynki, które widziałem we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. Podobne są też kamienice lwowskie i poznańskie. Gdy przyjechałem tu pierwszy raz i przespacerowałem się po mieście, zadzwoniłem do domu, że Poznań jest podobny do Lwowa - opowiadał Wołodymyr Kostewycz.

Bartosz Nosal