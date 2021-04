Hubert Wołąkiewicz został asystentem trenera Wiary Lecha Poznań, drużyny występującej w wielkopolskiej V lidze (szósty szczebel rozgrywek). Możliwe, że były reprezentant Polski i mistrz Polski z Lechem Poznań w przyszłym sezonie zagra na boiskach piątej ligi.

Hubert Wołąkiewicz jest piłkarskim mistrzem Polski 2015, choć drugą część tamtego sezonu spędził już w rumuńskiej Astrze Giurgiu. W Lechu Poznań występował w latach 2011-2014, wcześniej był piłkarzem Lechii Gdańsk i Amiki Wronki, a po powrocie do Polski zagrał jeszcze dwa sezony w Ekstraklasie dla Cracovii. W ostatnim okresie bronił barw Chojniczanki Chojnice, a wiosnę 2020 r. spędził w Widzewie Łódź. Tak jak i cały łódzki zespół w tamtej rundzie spisywał się poniżej oczekiwań, a jego najbardziej pamiętnym występem był ten, gdy - z konieczności - musiał stanąć w bramce Widzewa i w ostatnich minutach meczu z Resovią nie stracił gola.





Hubert Wołąkiewicz w drużynie Wiara Lecha Poznań

Hubert Wołąkiewicz po sześciu latach wrócił do Poznania. Do końca tego sezonu będzie asystentem trenera Łukasza Kubiaka (wcześniej ten szkoleniowiec prowadził m.in. TPS Winogrady), ale jednocześnie będzie też brał udział w treningach jako piłkarz. - Po zakończeniu kariery miałem krótką przerwę i chciałem wrócić do treningów. Zgłosiły się do mnie władze Wiary Lecha. Z drużyną trenuję niecały miesiąc, ale to wystarczyło, żeby złapać dobry kontakt z zespołem. Atmosfera jest świetna, frekwencja na treningach wysoka. Jestem pod wrażeniem - mówi Hubert Wołąkiewicz na stronie wiaralecha.pl.



- Cieszę się, że Hubert Wołąkiewicz dołączył do naszego sztabu. To były reprezentant Polski, który miał okazję współpracować ze znakomitymi trenerami. Mocno liczę na pomoc Huberta w zakresie organizacji gry obronnej. Inni piłkarze będą mogli nie tylko słuchać jego podpowiedzi, ale też podpatrywać go podczas treningów - podkreśla trener Wiary Lecha, Łukasz Kubiak. Szkoleniowiec pytany przez nas, czy Hubert Wołąkiewicz w kolejnym sezonie ligowym będzie grał dla Wiary Lecha, odpowiada: - Chciałbym, by z nami grał. Mam taką nadzieję, ale nie jest to jeszcze przesądzone. Na jego grę w tym sezonie było już za późno ze względów proceduralnych.

Hubert Wołąkiewicz z Błażejem Telichowskim i Zbigniewem Zakrzewskim

W pierwszym meczu z Hubertem Wołąkiewiczem w sztabie szkoleniowym, Wiara Lecha przegrała z Orkanem w Chorzeminie 1:2. Po 20 kolejkach (na 34) drugiej grupy wielkopolskiej V ligi Proeko, Wiara Lecha Poznań (potocznie nazywana Drużyną Wiary Lecha), zajmuje 7. miejsce. W zespole występują inni byli piłkarze Lecha Poznań - Zbigniew Zakrzewski i Błażej Telichowski.



Bartosz Nosal