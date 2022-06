Były legionista: Lech? Nic specjalnego. Karabach faworytem

Mahir Emreli zimą przeniósł się z Legii Warszawa do Dinamo Zagrzeb. Stolicę opuszczał w atmosferze skandalu - nie wrócił z urlopu i próbował wymusić zgodę na bezgotówkowy transfer. Ostatecznie do zespołu mistrza Chorwacji przeniósł się w ramach rozliczenia za transfer z Dinamo do Legii, Lirima Kastratiego. Wiosną reprezentant Azerbejdżanu zagrał w ośmiu ligowych spotkaniach, w których strzelił dwa gole.

Nie będą umieli się przeciwstawić

Dziennikarze portalu azerispor.az poprosili go o komentarz przed meczami Karabachu z Lechem.

- Karabach dostał najtrudniejszego z możliwych przeciwników - przyznał Emreli. - Chociaż, jak słyszałem, gruzińskie Dynamo Batumi to też całkiem solidny zespół. Lech to silna fizycznie drużyna. Dużo biegają i walczą. Mają nieprzyjemny styl gry. Z powyższych powodów te mecze będą dla Karabachu trudne - przyznał Emreli.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Luquinhas i Emreli odejdą z Legii? To będzie wielki problem. WIDEO INTERIA.TV

Azerski napastnik uspokaja jednak kibiców ze swojego kraju. Jego zdaniem to Karabach jest faworytem dwumeczu.

- Lech to kilka indywidualności, dla których pracuje cały zespół. Nie wiem jednak czy jego najlepsi piłkarze zostaną w ogóle w klubie. W grze Lecha nie widziałem niczego specjalnego. Karabach musi zostawić ich bez piłki, grać po swojemu. Polacy nie będą umieli mu się przeciwstawić. Karabach jest faworytem z tej pary. Mam nadzieję, że "agdamcy" przejdą dalej - powiedział Emreli, który do Legii trafił rok temu właśnie z Karabachu, w którym występował wcześniej przez sześć sezonów.