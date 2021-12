Formalnie do piątku Thomas Rogne jest piłkarzem Lecha Poznań, bo właśnie wtedy wygasa jego kontrakt z tym klubem. Lech Poznań już jakiś czas temu poinformował jednak, że umowa nie zostanie przedłużona, a oficjalnie została ogłoszona po ostatnim spotkaniu z Górnikiem Zabrze.

Thomas Rogne - do Lecha Poznań z IFK Göteborg, Celtic w CV

Norweg Thomas Rogne trafił do Lecha Poznań z IFK Göteborg, ale wcześniej występował m.in. w Celtiku. Był uważany za duży talent, ale prześladowały go kontuzje - mówił o tym m.in. były klubowy kolega Rogne z Glasgow, Łukasz Załuska. Podobnie działo się i w Poznaniu, przez cztery lata Thomas Rogne rozegrał tylko 76 oficjalnych spotkań dla Lecha we wszystkich rozgrywkach.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Lecha Poznań Maciej Skorża po meczu z Górnikiem: Kibice nam pomogli wygrać. WIDEO INTERIA.TV

Thomas Rogne - kierunek: Grecja

Thomas Rogne być może już niedługo będzie miał nowy klub. W niedzielę 31-letni Norweg poleciał do Aten - tam ma przejść testy medyczne w zespole Apollon Smyrnis. To najstarszy grecki klub piłkarski, ale bynajmniej nigdy nie zaliczał się do potentatów. W 2020 roku wrócił do greckiej Superligi, ale w tym roku może z niej spaść. Po 15 kolejkach Apollon jest ostatni - z 12 spotkań wygrał tylko jedno, ma bilans bramkowy 7-23. Jego trzy grudniowe spotkania zostały jednak przełożone z uwagi na choroby piłkarzy.

Greckie media podkreślają, że przed grą w Lechu, Thomas Rogne był m.in. mistrzem Szkocji z Celtikiem, grał także w Wigan. Dla Apollonu miałby być drugim wzmocnieniem - po Macedończyku Nikoli Jakimovskim (do lata grał w AS Larisa). Warunkiem jest jednak pozytywne zaliczenie testów medycznych. Jeśli tak się stanie, być może dostanie szansę gry w kolejnym meczu Apollonu - już 5 stycznia z Olympiakosem Pireus.

Andrzej Grupa