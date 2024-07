Burza w sieci, kibice wściekli. Polski klub od razu wycofał się z decyzji

Piłkarze Lecha Poznań dokładnie od tygodnia przebywają na obozie przygotowawczym we Wronkach . Zabawią tam do 6 lipca. Na okres zgrupowania zaplanowano trzy sparingi.

Sparing Lecha za funty? To się nie mogło udać. Klub rezygnuje z biletów wstępu

"Kibiców udających się w tym tygodniu do Polski informujemy, że nadal czekamy na link do biletów od Lecha Poznań na mecz rozgrywany w sobotę 6 lipca na Stadionie Akademii we Wronkach. Bilety będą sprzedawane online w Lechu Poznań, a ich cena będzie wynosić 10 funtów. Gdy tylko otrzymamy link do biletu, udostępnimy go kibicom" - to treść niecodziennego komunikatu.