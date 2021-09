Van der Hart wygrał przed sezonem rywalizację o miejsce w składzie z Filipem Bednarkiem, co wcale nie było takie pewne. Na razie trudno mieć większe zastrzeżenia do jego postawy, a i bilans "Kolejorza" jest też zasługą defensywy z van der Hartem na czele. Lech stracił w siedmiu kolejkach zaledwie pięć bramek, z tego aż trzy po rzutach karnych. Z akcji Holendra pokonali jedynie Luka Zahović z Pogoni oraz Sebastian Musiolik z Rakowa. Żadna inna drużyna nie straciła mniej goli w Ekstraklasie.

Lech Poznań. Bilans Mickey van der Harta dodatni

Tyle że van der Hart popełnia też błędy, które mogą być dla jego zespołu kosztowne. W meczu z Rakowem było to np. wybicie piłki prosto pod nogi Mateusza Wdowiaka, który miał świetną okazję na podwyższenie na 3-1. Nie trafił jednak w bramkę. - Wydaje mi się, że te jego błędy są dość spektakularne, bo zagranie piłki do przeciwnika blisko szesnastki to karygodny błąd. Rozmawialiśmy o tym z Mickeyem, miał odprawę z Maciejem Palczewskim i musi się tego wystrzegać - twierdzi Skorża. Zaznacza jednak: - Nie przypominam sobie sytuacji, by ewidentnie zawinił przy bramce, ale za to przypominam sobie wiele sytuacji, gdy nas uratował. Bilans jego interwencji jest na pewno na plus, nawet w tym ostatnim meczu kilka razy nas uratował.

Reklama

Zmiany bramkarza w Lechu więc na pewno nie będzie. Filip Bednarek na swoją szansę będzie musiał zapewne czekać aż do meczu Pucharu Polski ze Skrą Częstochowa.

Lech Poznań - Wisła Kraków. Gdzie transmisja?

Mecz Lecha z Wisłą Kraków odbędzie się w Poznaniu w piątek - początek o godz. 20.30. Transmisja w Canal+ Sport.

Andrzej Grupa

CZYTAJ TAKŻE: Mickey van der Hart: Czuję się odpowiedzialny za ostatni sezon