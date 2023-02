Bramkarz Lecha o kominku i... dobrej herbacie. Po historycznym awansie!

Chwała drużynie - mówił po meczu Filip Bednarek. Miał ku temu powody

Nic więc dziwnego, że Filip Bednarek, starszy brat reprezentacyjnego obrońcy Jana Bednarka, był po meczu szczęśliwy. Zespół z Norwegii miał jedną wyśmienitą okazję, ale wtedy Hugo Vetlesen nie trafił w bramkę. Doświadczony golkiper obronił tylko strzał z dystansu Patricka Berga i... to właściwie wszystko. - Nie był trudny do obrony, a reszta to już chwała dla chłopaków, którzy są przede mną. Oni te strzały blokowali, a myślę, że rywale wykonali ich dzisiaj wiele. Do tego właśnie dążyliśmy, bo wiedzieliśmy, że Bodø oddaje ich wiele z dystansu, a mają zawodników, którzy potrafią strzelać. Chwała więc drużynie, że zdołaliśmy w obu spotkaniach to zero utrzymać - mówił po spotkaniu Filip Bednarek. I dodawał: - A takie zero zawsze daje ci ten, powiedzmy, jeden punkt. Nie jest dziś może tak ważny, ale powoduje, ze masz dobrą pozycję wyjściową. I jeśli trafisz, to wygrasz.