Lech Poznań Zaskakujący zwycięzca zimy w Lechu Poznań, trener zdradza powody

Domowe mecze Lecha Poznań cieszą się największym zainteresowaniem w tym sezonie, ale żadne z tych już rozegranych nie zgromadziło ponad 30 tys. kibiców. Najwyższa frekwencja była we wrześniu, gdy Lech najpierw gromił 5-0 Wisłę Kraków, a później 4-0 Śląsk Wrocław. Wiele wskazywało na to, ze teraz uda się przełamać barierę 30 tys. kibiców. Wpływ na to na pewno miał rywal, bo Raków Częstochowa to jeden z trzech kandydatów do zdobycia mistrzostwa Polski. No i Lech w ostatnim tygodniu pokazał klasę, bijąc w Szczecinie Pogoń 3-0, a później wygrywając w Zabrzu 2-0 z Górnikiem w Pucharze Polski. Jeszcze na kilka godzin przed meczem Lech informował, że uprawnionych do wejścia na stadion jest już ponad 27400 kibiców, co wskazywało, że ostatecznie kibiców może być ok. 30 tys. Część osób z karnetami na stadion jednak nie przyszła.

Mimo wszystko to drugi najlepszy wynik w meczu ligowym w Polsce od ponad dwóch lat, czyli od czasów przedpandemicznych. 8 grudnia 2019 roku na stadionie we Wrocławiu 31819 kibiców obserwowało starcie Śląska z warszawską Legią, niedługo wcześniej zaś 33 tys. fanów stawiło się na derbach Krakowa.

Najwyższa frekwencja w sezonie 2021/22:

28808 - Lech Poznań - Śląsk Wrocław (10. kolejka)

27534 - Lech Poznań - Raków Częstochowa (24. kolejka)

26890 - Lech Poznań - Wisła Kraków (8. kolejka)

25702 - Legia Warszawa - Lech Poznań (11. kolejka)

25317 - Wisła Kraków - Cracovia (14. kolejka)

23574 - Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (10. kolejka)

23717 - Wisła Kraków - Legia Warszawa (6. kolejka)

23103 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa (15. kolejka)

22799 - Lech Poznań - Warta Poznań (16. kolejka)

21997 - Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (7. kolejka)

20077 - Lech Poznań - Wisła Płock (12. kolejka)

Czy to ostatnie słowo poznańskich kibiców? Najprawdopodobniej nie, bo na dwóch kolejnych domowych spotkaniach frekwencja może sięgnąć 40 tysięcy. 19 marca Lech podejmie bowiem Jagiellonię Białystok w wyjątkowym spotkaniu, które przypadnie w dniu setnych urodzin klubu. Z kolei w weekend 9-10 kwietnia przy Bułgarskiej "Kolejorz" podejmie warszawską Legię, a mecze tych drużyn zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem.