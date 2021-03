Po ośmiu latach przerwy Białorusin Siergiej Kriwiec znów strzela gole dla poznańskiego Lecha - najpierw w meczu jego rezerw z Blękitnymi Stargard, a teraz przeciwko Hutnikowi Kraków. Lech II Poznań odniósł bezcenne w drugiej lidze zwycięstwo nad byłą ekipą Ekstraklasy.

Ten mecz miał ogromne znaczenie, bowiem zarówno Lech II Poznań, jak i Hutnik Kraków to zespoły z dołu tabeli. Po zwycięstwie Kolejorza krakowski zespół zostanie na ostatnim miejscu w klasyfikacji, a poznaniacy ruszyli w górę tabeli i zajmują teraz piętnaste miejsce, z czterema już punktami przewagi nad strefą spadku, którą otwiera miejsce siedemnaste (tam jest Olimpia Elbląg).



To pokazuje, jak ważny mecz odbył się w Krakowie. Lech wygrał go po wyraźnej korekcie taktyki gry w drugiej połowie i z udziałem dwóch graczy pierwszego zespołu, Filipa Marchwińskiego i Lubomira Satki. Słowak wystąpił po raz pierwszy w tym roku, po przewlekłej kontuzji odniesionej jeszcze podczas zgrupowania w Turcji.

Kolejorz prowadził po bardzo składnej akcji i wymianie podań między młodym Łukaszem Szramowskim a doświadczonym byłym warciarzem Adrianem Laskowskim. Wynik ustalił Siergiej Kriwiec z rzutu karnego za faul na Karolu Smajdorze. To drugie trafienie Białorusina po powrocie do Lecha, którego opuścił w 2013 roku.





Hutnik Kraków - Lech II Poznań 0-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Szramowski (25.), 0-2 Kriwiec (79. - karny)

HUTNIK: Smug - Wojcinowicz Ż, Kędziora, Drąg, Świątek Ż, Ozimek, Linca Ż, Bełczowski, Zmorzyński (70. Tetych), Stawarczyk Ź, Kitliński (36. Sobala)

LECH: Bąkowski - Nawrocki, Šatka, Onsorge, Smajdor - Marciniak (89. Białczyk), Laskowski, Marchwiński - Szramowski (80. Kryg), Kriwiec (86. Jacenko), Karbownik (86. Ratajczyk)