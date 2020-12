To koniec marzeń Lecha Poznań o awansie do fazy pucharowej Ligi Europy. "Kolejorz" poległ w starciu z Benficą z Lizbonie 0-4. - Dzisiaj moi piłkarze na pewno nie są zadowoleni, ale na przyszłość to musi zaprocentować - powiedział po meczu przed kamerami Polsatu Sport trener poznańskiej ekipy Dariusz Żuraw.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Dariusz Żuraw po meczu z Benficą (Polsat Sport). wideo Polsat Sport

Do przerwy Lech przegrywał 0-1 po bramce, którą zdobył głową po rzucie rożnym Jan Vertonghen. Co zawiodło przy stałym fragmencie gry?



Reklama

- Ktoś nie doskoczył do rywala. Zawodnik dobrze grający głową strzelił bramkę na 1-0 - ocenił krótko trener Żuraw. - To boli. Cóż mogę więcej powiedzieć - dodał.

Po zmianie stron rozegrał się dramat Lecha, który stracił trzy kolejne bramki.



- Trudno jest mi ocenić teraz drugą połowę. Benfica była lepszym zespołem. Po dwóch naszych błędach padły kolejne gole i meczy był w zasadzie rozstrzygnięty. Nasze roszady niewiele zmieniły obraz gry - przyznał trener Żuraw.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl. Kliknij!

Szkoleniowiec "Kolejorza" zaskoczył składem, który posłał do gry od pierwszej minuty. Czy takie rozwiązanie zdało egzamin?



- Trudno jest tak na gorąco powiedzieć, ale innego wyjścia po prostu nie było - stwierdził opiekun Lecha.

Trener Żuraw przyznał także, że choć porażka boli, może okazać się cenna w przyszłości.



- Dzisiaj piłkarze na pewno zadowoleni nie są, ale w przyszłość to musi zaprocentować - powiedział szkoleniowiec poznańskiej ekipy.

TB



Liga Europy - wynika, terminarz, tabela, strzelcy