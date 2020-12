Po blamażu Lecha w Lizbonie rozczarowania nie krył Tymoteusz Puchacz. Obrońca Lecha doceniał klasę rywala i właśnie w różnicy jakości gry upatrywał słabej postawy swojego zespołu.

Przed meczem Dariusz Żuraw zaskoczył wyborem podstawowego składu. Na ławce znaleźli się m.in. Jakub Moder, Dani Ramirez i Mikael Ishak. Puchacz nie przejmował się składem personalnym Lecha. Lakonicznie skomentował decyzję trenera.

- Taki był skład i trzeba było grać - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Puchacz przyznał, że Benfica ma dużo lepszych piłkarzy i stąd wysoka porażka Lecha. Stwierdził też, że jego koledzy popełniali kosztowne błędy, po których padły bramki.

- Na początku nie wyglądało to źle. Próbowaliśmy grać od tyłu i odpierać ataki. Dwa gole straciliśmy po prostych błędach. Tak klasowy zespół wykorzystał nasze straty - powiedział Puchacz.

Lech wysoko przegrał. Do tego zrobił to w fatalnym stylu. Puchacz twierdzi jednak, że zespół nadal ma radość z futbolu i chce wrócić do efektownej gry.

- Większość chłopaków ma okazję pierwszy raz grać w tych rozgrywkach. Mimo słabej postawy, w poprzednich spotkaniach graliśmy bardzo dobry futbol. Liga Europy dalej nas cieszy i mam nadzieję, że jeszcze nas ucieszy przy Bułgarskiej w meczu z Glasgow Rangers - zakończył piłkarz Lecha.

