Double Pass kibicom w Polsce może się kojarzyć ze współpracą z Ekstraklasą, która ostatecznie miała mniejszy wymiar niż zapowiadano. Na początku lipca o udanym audycie swojej akademii przez Double Pass informowało Zagłębie Lubin. Teraz współpracę z Belgami - na razie na jeden sezon - ogłosił Lech Poznań.

Double Pass z Lechem Poznań

Jak podaje Lech Poznań, celem współpracy z Double Pass "jest odpowiednie wykorzystanie inwestycji poczynionych we Wronkach i wzniesienie systemu szkolenia na wyższy poziom". Pracownicy Double Pass będą spotykali się z pracownikami Lecha Poznań oraz akademii. - Podpisaliśmy kontrakt z Lechem Poznań na jeden sezon. Przyjedziemy tutaj pięć razy, zawsze na trzy dni, odwiedzimy Wronki i Poznań. Będziemy pracować z trenerami, chcemy przyglądać się ich sesjom treningowym. Pomiędzy wizytami mamy w planie przeprowadzenie sesji internetowych poprzez webinary, więc tych spotkań będzie zdecydowanie więcej - wyjaśnia dyrektor Double Pass ds. piłki nożnej, Hans Vander Elst. - Widzieliśmy dużo inwestycji, które są w budowie, na które trzeba poczekać. Fajnie zobaczyć jak infrastruktura ewoluuje, mam na myśli Skills Lab we Wronkach czy boiska w Popowie. Widzimy, że to się rozwija i to bardzo fajnie być częścią tego projektu, cieszymy się, że możemy pomóc w rozwoju - dodaje Hans Vander Elst.

Reklama

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!





- Głównym celem naszego przyjazdu jest poznanie ludzi, infrastruktury, ludzi zarządzającymi tym klubem, ich oczekiwań względem nas. Po tym nastąpi napisanie raportu, zdefiniowanie kolejnych kroków - mówi Stig Meylemans, menedżer ds. rozwoju piłki nożnej.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza akademia znajduje się w ścisłej krajowej czołówce, ale cały czas chcemy się rozwijać i korzystać z wcześniej nieużywanych narzędzi, które w Polsce nie są aż tak powszechne. Double Pass to organizacja o dużej wiedzy i ogromnym doświadczeniu w zakresie szkolenia i spraw związanych z nowoczesnym futbolem oraz innowacyjnymi metodami. Dążymy do sięgania po rozwiązania, który pozwolą wznieść nasze umiejętności w kategorii między innymi wprowadzania młodych zawodników do dorosłej piłki na jeszcze wyższy poziom - zaznacza dyrektor sportowy Akademii Lecha Poznań, Marcin Wróbel.

Double Pass, czyli kto?

Double Pass działa na piłkarskim rynku od 2002 roku. Firma współpracowała z ponad tysiącem klubów oraz z dziesięcioma federacjami piłkarskimi. - Działamy na całym świecie, nasz system rozwijania talentów stosujemy w różnych ligach i ponad 20 krajach. W ostatnich dwóch latach pracowaliśmy dla FIFA, wcześniej współpracowaliśmy z Bundesligą przez osiem lat, pracowaliśmy dla wielu klubów Premier League - wylicza dyrektor Hans Vander Elst.

BN