Bartosz Salamon wprost o swojej sytuacji. Zastanawiające słowa. "Łudzę się"

Badanie wykonane po meczu Lecha Poznań z Djurgardens IF w Lidze Konferencji wykazało, że w organizmie Bartosza Salamona znalazła się niedozwolona substancja. Piłkarza jednak nie zawieszono, przez co wciąż występuje on w barwach "Kolejorza". Nie zmienia to faktu, że sytuacja jest trudna dla defensora, o czym ten otwarcie opowiedział na antenie Canal+ Sport.