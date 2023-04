Bartosz Salamon przeszedł dodatkowe badania. Jest oficjalna decyzja Lecha

"Bomba" wybuchła w miniony wtorek . Lech Poznań poinformował wówczas, że Bartosz Salamon uzyskał dodatni wynik testu antydopingowego . Badanie wykonano po meczu "Kolejorza" z Djurgardens IF w Lidze Konferencji .

W organizmie zawodnika ujawniono chlortalidon, czyli diuretyk zaliczany do środków maskujących. Sportowcy świadomie używają go czasem do wypłukiwania substancji zakazanych.