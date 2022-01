Zdjęcie Artur Sobiech podczas zgrupowania Lecha Poznań w Turcji / Piotr Kucza / INTERIA.PL

Artur Sobiech został wycofany ze zgrupowania z Belek w Turcji, gdzie trenuje Lech Poznań. Napastnik poczuł się źle i został skierowany na badania. Mają one wykazać, jakiego rodzaju powikłania występują w jego organizmie po chorobie. Wynik badań nie jest upubliczniony. W odróżnieniu od wielu innych klubów, Lech Poznań nie ma zwyczaju informować kibiców i mediów o stanie zdrowia swoich zawodników.

Lech Poznań jest jednak dobrej myśli. Jak się dowiadujemy, klub spodziewa się rychłego powrotu Artura Sobiecha do trenowania i chce z niego korzystać wiosną. W tej sytuacji jest mało prawdopodobne, aby zdecydował się wzmocnić kadrę jeszcze jednym, nowym napastnikiem, chociaż rozpytuje na rynku i sprawdza, jakie są możliwości. Przypomnijmy, że latem Lech zakładał, iż kluczowy jego napastnik Mikael Ishak może stracić część sezonu z powodu urazów, co w jego wypadku już się wcześniej zdarzało, i wypożyczył Roko Baturinę. Chorwacki napastnik miał służyć jako asekuracja na wypadek kontuzji Mikaela Ishaka, ale do takiej kontuzji nie doszło. Wraz z nowym rokiem Roko Baturina opuścił zatem Poznań i wrócił do Ferencvarosu Budapeszt.



Mikael Ishak nie trenował ostatnio z powodu choroby, ale dotarł już na zgrupowanie w Belek i ćwiczy razem z zespołem.