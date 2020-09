Doświadczenie to główny aspekt, który przemawia za dzisiejszymi rywalami Lecha Poznań w Lidze Europy. Drużyna Apollonu Limassol oparta jest na piłkarzach zagranicznych z wieloma klubami w swoim CV. Zawodnicy Lecha również mają swoje atuty, jednak nie są stawiani w roli faworytów i czeka ich ciężka przeprawa. Cypryjczycy o wiele częściej występowali także w rozgrywkach Ligi Europy. Transmisja spotkania w Polsacie Sport oraz za pośrednictwem platformy IPLA.

Lech Poznań w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z Apollonem Limassol i jest to zdecydowanie najtrudniejszy rywal podopiecznych Dariusza Żurawia w obecnej edycji rozgrywek LE: - Może nie jedziemy w roli faworyta, ale szanse są równe. Uważam, że jesteśmy w stanie przejść do następnej rundy - zapowiedział szkoleniowiec nad przedmeczowej konferencji prasowej.

Cypryjska drużyna regularnie pojawia się na czele rozgrywek ligowych i przemawia za nią również o wiele większe doświadczenie w Lidze Europy. Apollon grę w poprzedniej edycji zakończył na 4. rundzie (z PSV), jednak wcześniej dwa lata z rzędu grał w fazie grupowej. Zawodnicy Sofronisa Avgoustisa mierzyli się w sezonie 2018/2019 z Eintrachtem Frankfurt, Lazio i Olympique Marsylią i Cypryjczycy uplasowali się na 3. miejscu. Sezon wcześniej Apollon był w grupie z Evertonem, Olympique Lyon i Atalantą, wtedy rozgrywki zakończyli na ostatnim miejscu w grupie.

Ekipa z Limassolu dysponuje mniej wartościową kadrą od Lecha i również w jej szeregach nie ma gwiazd na europejską skalę. Łączna wartość Apollonu to 10,65 miliona euro, natomiast drużyna z Poznania wyceniana jest na 25,95 miliona euro. Kadra Lecha jest jednak o wiele młodsza i zarazem młodzieżowcy odgrywają większą rolę niż w przypadku rywali - Jakub Moder, Jakub Kamiński czy Filip Marchwiński są wyceniani na około 3 miliony euro, a żaden piłkarz Apollonu nie jest wart więcej niż milion.



Siłą Apollona jest zatem w doświadczenie i boiskowa solidność. Trener Avgoustis w ostatnim okienku transferowym pozyskał jedynie piłkarzy na zasadzie wolnego transferu. 33-letni Daniel Larsson (nie został jednak zgłoszony do rozgrywek UEFA) czy 31-letni Bagaliy Dabo od razu wskoczyli do pierwszego składu i pomogli drużynie w wygranych na początku sezonu.



Szwed zdobył gola w debiucie, a Dabo strzelił dwie bramki w lidze i już trzy w czasie eliminacji Ligi Europy. Polscy kibice z drużyny Apollona mogą natomiast kojarzyć Serge'a Gakpe, który ma na swoim koncie występy w Ligue 1 czy Serie A. Togijczyk występował również w spotkaniach Standardu Liege z Wisłą Kraków. Ostatnio głośno zrobiło się także o najmłodszym w kadrze Attilim Szalai, który wystąpił w dwóch ostatnich spotkaniach Ligi Narodów, w których jego reprezentacja Węgier mierzyła się z Turcją czy Rosją.



Apollon ma w swojej kadrze również dwóch zawodników z doświadczeniem na poziomie Segunda Division. Diego Aguirre występuje na pozycji lewego pomocnika i dla ekipy z Cypru rozegrał już 30 spotkań, podczas których zdobył sześć asyst. Wraz z defensorem Hectorem Yuste są jednymi z najbardziej wyróżniających się zawodników w drużynie.