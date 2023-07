O transferze Anderssona do Lecha informowaliśmy na łamach Interii Sport już pod koniec czerwca. "Kolejorz" poszukiwał następcy dla odchodzącego Pedro Rebocho , a idealnego kandydata do tej roli włodarze klubu zobaczyli właśnie w Szwedzie . Mieli zresztą okazję przyjrzeć mu się z bardzo bliska w czasie bezpośredniej rywalizacji obu klubów w 1/8 finału Ligi Konferencji . Lech wtedy bardzo pewnie wyeliminował Djurgarden , ale jak widać Andersson zrobił odpowiednio dobre wrażenie.

Lech Poznań. Elias Andersson pożegnał się z kibicami i jest już w drodze do Polski

W poniedziałek Andersson zagrał ostatni mecz dla swojego byłego już klubu. Okoliczności były wyjątkowe, bo pożegnanie przypadło na prestiżowe spotkanie z Malmo . 27-latek i jego koledzy spisali się bardzo dobrze, wygrywając 2:0 i odrabiając część strat w tabeli do rywali. Po meczu miała miejsce piękna scena , bo Andersson najpierw wpadł w ramiona reszty drużyny, która zaczęła go wysoko podrzucać, a po chwili wziął megafon i zwrócił się do kibiców . Po ich reakcji można wnioskować, że będą tęsknić.

Również wypowiedzi ważnych osób w klubie pokazują, jak ważnym graczem był dla szwedzkiego klubu. Gorąco pożegnał go przede wszystkim dyrektor sportowy Bosse Andersson. "Dzięki za wszystko Eliasz! Cholernie dobry był to finisz i powodzenia teraz w Lechu Poznań. Jestem z niego dumny. Wpada w idealne środowisko w Lechu, my dostajemy trochę "grosza", a on dostaje nową przygodę" - przyznał szczerze cytowany przez "Sportbladet".