Alarm w sprawie piłkarza Lecha Poznań. Jest komunikat z klubu

W czwartkowe popołudnie reprezentacja Iranu zmierzyła się z Turkmenistanem w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Gospodarze byli zdecydowanym faworytem meczu, co potwierdzili na boisku, pokonując swoich rywali aż 5:0. Asystę przy jednym z goli zaliczył napastnik Lecha Poznań, Ali Gholizadeh, który znalazł się w pierwszym składzie na to spotkanie. Boisko opuścił w 72. minucie, a jego zachowanie i wyraz twarzy wzbudziły niepokój wśród kibiców.

