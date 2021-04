Skóraś przedarł się na prawym skrzydle, zagrał w pole karne do Ramireza, który ją oddał. Akcja zwolniła, a po chwili sędzia odgwizdał spalonego.

Fila niedokładnie zagrał do Gajosa. Ten był faulowany przez Puchacza.

Żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału w tym meczu. Nie wygląda na to, by szybko miało się to zmienić.