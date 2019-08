Kovaczević: Reprezentacja? W tej chwili priorytetem jest Korona. Wideo WIDEO |

- Nie mogę teraz myśleć o reprezentacji, bo jako kapitan Korony muszę tu, na miejscu, motywować zespół i wszystko poprawiać. W tej chwili to mój priorytet - tak bośniacki obrońca Korony Kielce Adnan Kovaczević odniósł się do debiutanckiego powołania do pierwszej reprezentacji swojego kraju.