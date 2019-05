Trener Korony Gino Lettieri po meczu z Miedzią. Wideo

- To nie był porywający pojedynek w wykonaniu obydwu zespołów – powiedział po spotkaniu z Miedzią trener Korony Gino Lettieri. – Uważam, że jeśli liga ma zrobić krok do przodu, to trzeba zastanowić się, czy system po rundzie zasadniczej jest właściwy. Czy nie należałoby go jednak zmienić.