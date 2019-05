W Krakowie, przy ul. Reymonta Korona kolejny raz dała pokaz nieskuteczności. - Znów zmarnowaliśmy wiele okazji - rozkłada ręce pomocnik Marcin Cebula.

Marcin Cebula z Korony próbuje zatrzymać wiślaka Rafała Pietrzaka



Korona w całym sezonie zdobyła zaledwie 38 bramek. Gorszy bilans ma tylko Miedź Legnica, która do siatki rywali trafiła raptem 35 razy, ale ma o jedno spotkanie rozegrane mniej (dziś o godz. 18 podejmuje Górnika Zabrze, relacja w Interii).



Przy Reymonta kielczanie przeszli jednak samych siebie, bo uderzali na bramkę 23 razy (z czego pięć celnie), a przegrali z Wisłą, który strzelała sześciokrotnie, w tym raptem dwa razy w światło bramki.



- Gdy się nie wykorzystuje takich sytuacji jak mieliśmy, to mecze się przegrywa. To już kolejne spotkanie, w którym marnujemy wiele okazji. Co tu dużo mówić - jak się nie strzela goli, to się nie wygrywa - rozkładał ręce Cebula.

Dominacja Korony szczególnie widoczna była przed przerwą, gdy statystyka strzałów wynosiła 12-2 na korzyść kielczan.



- Gdybyśmy strzelili gola w pierwszej połowie, to mecz byłby zamknięty. Wisła była już na kolanach, wystarczyło tylko zdobyć gola. Jednak tego nie zrobiliśmy i przegraliśmy - mówi Cebula.



Korona zmierzy się jeszcze z Zagłębiem w Sosnowcu, a sezon zakończy u siebie spotkaniem z Górnikiem Zabrze.



- Pewnie znów będziemy mieli sytuacje. Jeśli je wykorzystamy, to będzie dobrze - kończy Cebula.