Stadion w Kielcach jak powiew nowoczesności wśród ekstraklasowych ruin

Stadion Korony Kielce przed 2006 rokiem

Choć Korona Kielce powstała 10 lipca 1973 roku, to historia jej stadionu rozpoczęła się o wiele, wiele wcześniej. W dwudziestoleciu międzywojennym dawny plac ćwiczeń wojskowych został przebudowany na boisko piłkarskie. Położony z dala od miejskiego zgiełku obiekt otwarto w 1924 roku. Nie był to jednak, nawet jak na tamte lata, imponujący stadion. Maksymalną pojemność określono na 5 000 widzów, ale zaledwie 300 miejsc było krytych.

W 1975 roku obiekt został przejęty przez Koronę Kielce. Arena przy ulicy Koniewa (dziś Wojciecha Szczepaniaka 29) służyła Złocisto-Krwistym przez 30 lat. Widziała wzloty i upadki lokalnej ekipy, która raz po raz pukała do bram pierwszej ligi, by chwilę później walczyć o przetrwanie na trzecim szczeblu rozgrywek. W końcu, po wielu latach perturbacji, Scyzoryki awansowały do elity, a na stadion Korony Kielce zawitała Ekstraklasa. Nie obyło się jednak bez problemów.