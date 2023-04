Ojrzyński zarzuca Koronie brak wypłaty pensji. Jest odpowiedź prezesa

Leszek Ojrzyński dwukrotnie w trakcie swojej kariery pracował w Koronie Kielce. Pierwszy okres (2011-2013) był jednym z najlepszych w ostatnich latach dla Korony. Ojrzyński stał bowiem za powstaniem słynnej "Bandy Świrów", która w sezonie 2011/2012 otarła się o awans do europejskich pucharów, zajmując ostatecznie 5. miejsce w Ekstraklasie. 50-latek wrócił do klubu po blisko dekadzie, obejmując go ponownie w grudniu 2021 roku. Ta kadencja również zakończyła się sukcesem, bo po zwycięstwie 3:2 nad Chrobrym Głogów w finale baraży, Korona wróciła do elity.