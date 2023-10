Zespół z Niepołomic odważniej ruszył do przodu, ale sześć minut później mógł przegrywać już 0:2. Na strzał z ponad 20 metrów zdecydował się Nono, ale Puszczę od straty drugiej bramki uratował słupek. Gospodarze dalej atakowali i dość szybko podwyższyli prowadzenie. Po krótko rozegranym rzucie rożnym Nono podał do Martina Remacle’a, a ten strzałem zza linii pola karnego zaskoczył bramkarza Puszczy.

Przed rozpoczęciem drugiej połowy trener gości Tomasz Tułacz zdecydował się na dwie zmiany. Za Murisa Mesanovica i Serafina na boisku pojawili się Jordan Majchrzak i Hubert Tomalski. Nie mający nic do stracenia piłkarze z Niepołomic ruszyli do przodu, ale obrona Korony spisywała się bez zarzutu. Co więcej to gospodarze mogli zdobyć kolejną bramkę, ale Czyżycki uderzył ponad poprzeczkę bramki Zycha.