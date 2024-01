Nagły koniec zgrupowania. Polski bramkarz znokautowany na murawie, diagnozy fatalne

Do groźnego incydentu doszło w 38. minucie sparingu Korony Kielce ze Sturmem Graz . Xavier Dziekoński w trakcie interwencji został wówczas trafiony przez rywala kolanem w głowę. Z nosa popłynęła obficie krew, konieczna była natychmiastowa reakcja sztabu medycznego .

Nie było mowy o powrocie na murawę. Jak informuje serwis wkielcach.info, wstępna diagnoza wskazuje na co najmniej pęknięcie kości pod lewym oczodołem . Niewykluczone są inne uszkodzenia twarzoczaszki. Zawodnik wygląda jak po stoczeniu nierównej walki bokserskiej.

Xavier Dziekoński wypada z gry. Korona musi szukać opcji awaryjnej

- Z powodu urazu wracam do Polski, muszę opuścić obóz niestety. Będę miał dalsze badania w poniedziałek. Dowiem się, jak długa będzie przerwa i co tam jest nie tak - mówi Dziekoński na platformie X w rozmowie z klubowymi mediami .

- Od początku nie czułem dużego bólu. Wiadomo - dyskomfort jest. Nie widziałem na lewe oko. Teraz jest lepiej, widzę. Nie umożliwia mi to pozostania w Turcji i przygotowania się z chłopakami do pierwszego meczu. To jest największy minus - dodał 20-latek.