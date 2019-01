Piłkarze występującej w ekstraklasie Korony Kielce rozpoczęli w poniedziałek przygotowania do drugiej części sezonu. W sobotę podopieczni trenera Gino Lettieriego wyjadą na dwutygodniowe zgrupowanie do Turcji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gino Lettieri (Korona) o meczu z Wisłą Płock i kibicach. Wideo INTERIA.TV

Na pierwszych zajęciach zabrakło Elii Soriano. Włoski napastnik jest przeziębiony i do zespołu dołączy za kilka dni. W poniedziałek kielczanie przeszli badania lekarskie, a przez najbliższe pięć dni trenować będą dwa razy dziennie, pracując nad siłą i wytrzymałością.

Reklama

"Przerwa od piłki może nie była zbyt długa, ale myślę, że zdążyliśmy wszyscy odpocząć. Nie mogliśmy sobie pozwolić na całkowite lenistwo. Mieliśmy rozpiskę z ćwiczeniami, które musimy wykonać, aby łatwiej wejść w te ciężkie treningi. Przed nami ciężkie dni, ale musimy przez to przejść, aby odpowiednio przygotować się do rundy wiosennej" - powiedział obrońca Korony Bartosz Rymaniak, któremu za pół roku kończy się kontrakt z kieleckim klubem.

"Jeśli otrzymam propozycję z zagranicy, albo z czołowego klubu polskiej ekstraklasy, to na pewno ją rozważę. Ale nie chcę robić nic na siłę. Dobrze się w Koronie czuję i to kielecki klub ma w tej sprawie pierwszeństwo. Rozmowy w sprawie przedłużenia mojego kontraktu już się rozpoczęły" - poinformował kapitan kieleckiego zespołu.

Zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego w sobotę wyleci na dwutygodniowe zgrupowanie do Turcji. W kadrze na ten obóz znajdzie się trójka młodych piłkarzy Wiktor Długosz, Łukasz Bujak i Oskar Sewerzyński, którzy jesienią grali w IV lidze i Centralnej Lidze Juniorów. Lettieri nie ukrywał podczas konferencji prasowej, że robi to pod kątem nowego przepisu. Od przyszłego sezonu w każdym zespole ekstraklasy na boisku będzie musiał przebywać przynajmniej jeden młodzieżowiec.

"Chcemy przyjrzeć się tym piłkarzom i zobaczyć, jak sobie będą radzili w rywalizacji z bardziej doświadczonymi kolegami. W kolejnych miesiącach na naszych treningach coraz częściej będą się pojawiali młodzi zawodnicy. Co do nowego przepisu - nie jestem jego przeciwnikiem. Uważam tylko, że powinien być dłuższy czas na jego wprowadzenie. Jest to robione za szybko i sprawia klubom wiele kłopotów" - nie ukrywał szkoleniowiec, który odniósł się też do sytuacji Djibrila Diawa. Senegalski obrońca ma ponoć propozycję od jednego z klubów francuskiej ekstraklasy i niewykluczone, że odejdzie z drużyny.

"Jeśli dostaniemy taką ofertę, to na pewno ją rozważymy, ale musi ona być dla nas korzystna finansowo. Nie będziemy nikogo zatrzymywać u nas na siłę. Ale na razie takiej oferty nie otrzymaliśmy, więc dla mnie nie ma w tej chwili tematu w tej sprawie" - podkreślił Lettieri, który nie ukrywał, że przed drugą częścią sezonu zespół może zostać wzmocniony.

"Chcielibyśmy pozyskać przynajmniej dwóch piłkarzy. Na pewno napastnika, bo mamy ich za mało, i pomocnika. Ale musimy to robić z głową zgodnie z naszymi możliwościami finansowymi" - zaznaczył szkoleniowiec Korony.

Podczas dwutygodniowego zgrupowania w Turcji Korona rozegra trzy gry kontrolne: z rumuńskim CSM Poli Iasi, wicemistrzem Węgier Ferencvarosi FC i czeskim Banikiem Ostrawa. Z obozu kielczanie wrócą 26 stycznia. Przed startem rozgrywek w dwóch towarzyskich spotkaniach zmierzą się jeszcze z pierwszoligowymi zespołami Puszczy Niepołomice i Stali Mielec. Pierwszy tegoroczny mecz w ekstraklasie ekipa ze stolicy regionu świętokrzyskiego rozegra 10 lutego z Arką w Gdyni. (PAP)

Autor: Janusz Majewski