Korona Kielce wyjechała na zgrupowanie do Turcji

Piłkarze Korony Kielce wyjechali w poniedziałek na zgrupowanie do tureckiej Antalyi. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zespół trenera Mirosława Smyły rozegra tam pięć gier kontrolnych.

Kadra kieleckiego zespołu liczy 28 piłkarzy. W tym gronie jest dwóch testowanych angielskich pomocników: 18-letni Johnny Spike Gill oraz 25-letni Classy Theobalds. Na obóz pojechało również pięciu młodych zawodników kieleckiego klubu, wśród nich 15-letni bramkarz Adrian Sandach.

- Turecki klimat na pewno sprzyja lepszym przygotowaniom. Liczymy na lepszą pogodę niż przed rokiem. Wtedy opady deszczu i silny wiat trochę pokrzyżowały nam plany. Mam nadzieję, że teraz nic już nie zakłóci naszych przygotowań - powiedział pomocnik Korony Jakub Żubrowski.

Podczas obozu kielczanie rozegrają pięć gier kontrolnych. W środę ich rywalem będzie albański KF Tirana. W kolejnych spotkaniach Korona zmierzy się z rumuńskim Sepsi SF. Gheorghe (18 stycznia), ukraińskim Olimpikiem Donieck (22 stycznia), azerskim Sebail FK i rosyjskim Arsenałem Tuła (25 stycznia).

- Często przeciwników dobiera się pod względem dyspozycyjności. My skupiliśmy się na tym, aby wszystko wpisywało się w obciążenia treningowe. Po pierwsze założyliśmy, że mamy grać w środy i soboty, a nie inne dni. Ważne, aby to były sparingi piłkarskie, bezpieczne, by unikać niepotrzebnych pozaboiskowych rywalizacji. Każdy zawodnik dostanie podczas tych spotkań odpowiednią liczbę minut - podkreślił Smyła.

Niewykluczone, że do zespołu dołączą jeszcze w tym tygodniu kolejni zawodnicy. Korona zainteresowana jest m.in. Jackiem Kiełbem (Termalica Bruk-Bet Nieciecza) i Bartoszem Kwietniem (Jagiellonia Białystok). Obywaj piłkarze to byli zawodnicy kieleckiego klubu.

Ze zgrupowania kielczanie wrócą 26 stycznia. Przed rozpoczęciem rozgrywek Korona rozegra jeszcze dwa sparingi: 31 stycznia z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, a dzień później z Radomiakiem.

Rozgrywki ekstraklasy kielczanie wznowią 8 lutego meczem na własnym boisku z Górnikiem Zabrze.

Autor: Janusz Majewski