Korona Kielce. Wszystkie akcje klubu ponownie w rękach miasta

Występujący w pierwszej lidze piłkarskiej klub Korona Kielce ponownie jest spółką miejską. Władze miasta w czwartek podpisały umowę zakupu 72 proc. akcji klubu od niemieckiej rodziny Hundsdorferów.

Umowę zakupu przez miasto Kielce 72 proc. akcji Korony parafowali w czwartek w kieleckim ratuszu prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz mecenas Rafał Nowak, pełnomocnik reprezentujący dotychczasowego większościowego akcjonariusza - rodzinę Hundsdorferów.

"Podpisaliśmy umowę nabycia akcji klubu Korona Kielce za symboliczną złotówkę. Od tego momentu miasto stało się właścicielem klubu Korona Kielce" - powiedział Wenta.

Stronę niemiecką reprezentował klubowy prawnik, który otrzymał od dotychczasowego, większościowego udziałowca stosowne pełnomocnictwo. Po tym jak dopełnione zostały formalności, nowy właściciel klubu będzie mógł wybrać nowy zarząd i radę nadzorczą. Decyzje mają zostać podjęte na najbliższym walnym zgromadzeniu.

"Wszyscy, a zwłaszcza kibice, oczekują zmian, a jednocześnie nowego charakteru funkcjonowania klubu. Począwszy od postawy na boisku i wyników, ale również w kwestii administracji. To jest chyba najważniejszym dla nas wyzwaniem" - podkreślił prezydent Kielc.

Kielecki klub został sprzedany w kwietniu 2017 roku Dieterowi Burdenskiemu, który zapłacił za 72 proc. akcji klubu 3,6 mln zł. Niemiecki biznesmen w październiku 2018 roku odsprzedał swoje udziały spółce Korona Investment GmbH zarządzanej przez Andreasa Hundsdorfera.

Podpisanie umowy to efekt kilkumiesięcznych negocjacji. 4 sierpnia tego roku zgodę na zakup akcji wyrazili kieleccy radni. Miasto zobowiązało się do dokapitalizowania spółki kwotą 4,955 mln zł, co pozwoli na spłatę długów za poprzedni sezon.

Korona w poprzednim sezonie, po 11 latach gry w najwyższej klasie rozgrywkowej, spadła z ekstraklasy. W pierwszej lidze kielczanie zajmują aktualnie 12. miejsce, w ośmiu spotkaniach zgromadzili dziewięć punktów.

Janusz Majewski

Zdjęcie Kibice Korony Kielce / Tomasz Kudala / East News