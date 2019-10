Korona Kielce przegrała 0-1 z Wisłą Płock w meczu 12. kolejki Ekstraklasy. Radosław Sobolewski notuje kapitalny bilans w roli trenera Wisły Płock. W pierwszych dziesięciu spotkaniach poprowadził drużynę do ośmiu zwycięstw i jego drużyna jest już wiceliderem!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mirosław Smyła po meczu z ŁKS-em (1-4). Wideo INTERIA.TV

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Korona Kielce - Wisła Płock!

Reklama

Relację można było również śledzić na urządzeniach mobilnych

Początek meczu był dla kielczan obiecującym bowiem "Nafciarze" mieli wyraźne problemy z wysokim pressingiem gospodarzy. Korona nie wykorzystała jednak kilku minut w czasie których udało jej się zaskoczyć rywala i po kwadransie Wisła wróciła na odpowiednie tory.

Pierwszą bramkową sytuację wypracował gościom Piotr Tomasik, który dostał dobre podanie w pole karne i delikatnie podciął piłkę nad bramkarzem, podając do Suada Sahitiego. Ten w niełatwej sytuacji próbował strzału wolejem, jednak nie trafił czysto w piłkę.

W 19. minucie bliski otworzenia wyniku był Damian Michalski, "szczupakiem" uderzając na bramkę po dośrodkowaniu Dominika Furmana. Zabrakło centymetrów.

W kolejnej akcji nie pomylił się Ricardinho, zdobywając pięknego gola. Napastnik Wisły podbił sobie piłkę nad nogą obrońcy, po czym przymierzył z woleja w górny róg bramki. Świetny strzał i 1-0 dla gości!

Na domiar złego w akcji bramkowej dla Wisły kontuzji nabawił się obrońca Korony Piotr Pierzchała i musiał zostać zmieniony. Jego miejsce zajął Ivan Marquez.

W końcówce pierwszej połowy Ricardinho mógł dorzucić drugą bramkę do swojego dorobku. Po kontrze dostał świetne podanie od Furmana, ale już w polu karnym źle przyjął sobie piłkę i przejął ją bramkarz Korony.

Na początku drugiej połowy Wisłą udowodniła, że jest bardzo groźna po stałych fragmentach gry. Strzał wolejem po rzucie rożnym oddał Jakub Rzeźniczak, jednak przeniósł piłkę nad bramką.

Z biegiem czasu Korona pozwalała sobie na coraz śmielsze ataki, ale w jej grze nie było wiele jakości czysto piłkarskiej. 20 minut przed końcem wydawało się, że szczęście w końcu się do niej uśmiechnie, gdy piłka trafiła w rękę Tomasika w polu karnym, ale sędzia zamiast pobiec do monitora VAR, pobiegł do ławki Korony, by ukarać protestującego asystenta.

Kilka minut później bliski wyrównania był Urosz Djuranović. Piłka po jego strzale trafiła w poprzeczkę i wyszła poza boisko.

"Nafciarze" awansowali na drugą pozycję i mogą utrzymać ją do końca kolejki, jeśli Cracovia nie wygra z Jagiellonią Białystok. Korona jest na przedostatnim miejscu. Jeżeli ŁKS pokona Górnika Zabrze, spadnie na ostatnie.

Pięć kolejnych zwycięstw w Ekstraklasie to najlepsza seria w historii Wisły.



Wojciech Górski

Korona Kielce - Wisła Płock 0-1 (0-1)

Bramka: 0-1 Ricardinho (22.).

Żółta kartka - Korona Kielce: Ognjen Gnjatic, Ivan Marquez. Wisła Płock: Suad Sahiti, Damian Michalski.

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów 3 621.

Korona Kielce: Marek Kozioł - Grzegorz Szymusik, Adnan Kovacevic, Piotr Pierzchała (25. Ivan Marquez), Daniel Dziwniel - Matej Pucko, Jakub Żubrowski (68. Milan Radin), Ognjen Gnjatic, Erik Pacinda, Marcin Cebula - Michał Żyro (56. Uros Duranovic).

Wisła Płock: Thomas Daehne - Cezary Stefańczyk, Jakub Rzeźniczak, Alan Uryga, Damian Michalski - Suad Sahiti (68. Mikołaj Kwietniewski), Damian Rasak, Dominik Furman, Mateusz Szwoch, Piotr Tomasik (89. Maciej Ambrosiewicz) - Ricardinho (87. Oskar Zawada).



Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy