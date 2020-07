"To niedorzeczne i niezrozumiałe dla mnie działanie" - powiedział trener Korony Maciej Bartoszek, komentując kolejną nieudaną próbę dokapitalizowania kieleckiego klubu, nad którym zbierają się ciemne chmury. "Doszliśmy już do ściany i dalszej drogi nie ma" - dodał.

Podczas poniedziałkowego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występującej w tym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie Korony Kielce po raz kolejny nie doszło do dokapitalizowania spółki. Na spotkanie do stolicy regionu świętokrzyskiego nie przyjechał nikt z rodziny Hundsdorferów, większościowych właścicieli klubu.

"To niedorzeczne i niezrozumiałe dla mnie działanie. Nie rozumiem celu takiego postępowania i w jakim kierunku ma to zmierzać. Takiego rozwiązania można było się spodziewać tylko w najczarniejszych przewidywaniach, ale niestety tak się stało" - przyznał Bartoszek.

Przyszłość klubu stanęła pod dużym znakiem zapytania. Dokapitalizowanie jest niezbędne, aby pokryć zadłużenie spółki. Korona może nie dostać licencji na grę w pierwszej lidze. Kolejnym etapem może być postawienie spółki w stan likwidacji.

"Jako trener mam związane ręce i duży ból głowy. Ale niestety, nie wiemy nic i pozostaje nam tylko czekać na jakieś pozytywne rozwiązanie tych spraw" - podkreślił Bartoszek.

Następne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kieleckiego klubu ma odbyć się 4 sierpnia. "Na pewno do tego czasu nie możemy czekać. Zespół nie jest w stanie normalnie funkcjonować i przygotować się do sezonu, w sytuacji kiedy będzie trzeba do tego momentu czekać na decyzje. To jest nierealne i dobrze o tym wszystkim wiemy" - zaznaczył 43-letni szkoleniowiec.