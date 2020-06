Siedmiu zawodników przedłużyło o miesiąc umowy z Koroną Kielce. Dzięki temu piłkarze będą występować w żółto-czerwonych barwach do zakończenia rozgrywek w sezonie 2019/20.

Aneksy podpisali wszyscy zawodnicy, którym zaproponowano przedłużenie umów, a ich kontrakty wygasają 30 czerwca: Adnan Kovaczević, Marcin Cebula, Petteri Forsell, Jacek Kiełb, Andres Lioi, Ognjen Gnjatić i Jakub Żubrowski.

Do końca obecnych rozgrywek piłkarzy Korony czekają jeszcze cztery spotkania. Ostatni ligowy mecz sezonu 2019/20 żółto-czerwoni rozegrają 18 lipca, kiedy na Suzuki Arenie zmierzą się z ŁKS-em Łódź.

Korona jest w bardzo trudnej sytuacji. Kielczanie znajdują się w strefie spadkowej, a do bezpiecznego miejsca dającego utrzymanie tracą aż 11 punktów.



W 34. kolejce podopieczni Macieja Bartoszka podejmą Arkę Gdynia. Ten niezwykle ważny mecz dla obu drużyn odbędzie się w piątek 3 lipca o godz. 20.30.

